Cloud a vita: ecco la scelta sicura e conveniente per salvare i propri dati

Scegliere il cloud storage a vita, invece che il più tradizionale cloud in abbonamento, diventa sempre più conveniente. Poter acquistare uno spazio cloud, con una spesa una tantum e senza costi ricorrenti, infatti, garantisce un risparmio enorme nel lungo periodo. Tale risparmio, inoltre, arriva senza compromessi sulla sicurezza grazie alla possibilità di affidarsi ad uno dei principali provider del settore dei servizi di cloud storage.

Scegliendo pCloud, infatti, è possibile accedere a uno spazio cloud a vita (con la possibilità di puntare su tagli da 500 GB, 2 TB e 10 TB, espandibili successivamente in caso di necessità) con la possibilità di sfruttare la crittografia AES a 256 bit per tutti i file. L’infrastruttura cloud prevede, inoltre, la realizzazione di 5 copie di ogni file su server differenti per garantire prestazioni al top e sicurezza.

Le offerte di pCloud sono disponibili tramite il sito ufficiale, a partire da una spesa una tantum di 199 euro (pagabili in 3 rate con PayPal).

Cloud a vita: con pCloud il risparmio è garantito

pCloud mette a disposizione tre piani di cloud storage:

500 GB a 199 euro

2 TB a 399 euro

10 TB a 1.190 euro

L’attivazione di una di queste offerte prevede un pagamento una tantum, con possibilità di completare l’acquisto con PayPal scegliendo l’opzione per il pagamento in 3 rate senza interessi.

Il risparmio rispetto al cloud in abbonamento è netto. Prendiamo il caso del piano da 2 TB. Con pCloud, infatti, il costo è di 399 euro. Scegliendo un servizio concorrente come Google One, uno dei più convenenti, è prevista una spesa di 99,99 euro all’anno. In sostanza, dopo quattro anni si registrerà la stessa spesa. Successivamente, chi ha scelto pCloud potrà risparmiare 100 euro all’anno.

Per accedere ad una delle offerte pCloud è disponibile il link qui di sotto.

pCloud presenta vari strumenti di gestione dei dati in cloud, la possibilità di condividere i file in modo semplice e di sincronizzare tutti i dati tra più dispositivi (c’è anche l’upload automatico dal rullino dello smartphone). I file multimediali salvati sul cloud sono visualizzabili tramite il player integrato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.