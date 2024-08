Cloud a vita: la soluzione ai problemi di spazio arriva da pCloud

Con il cloud storage è possibile risolvere tutti i problemi legati al poco spazio di archiviazione dei propri dispositivi (smartphone, tablet, computer etc.). Chi ha bisogno di tanto spazio di archiviazione, però, non deve, per forza, attivare un servizio in abbonamento.

Scegliendo pCloud, infatti, è possibile sfruttare il cloud a vita che prevede l’acquisto di uno spazio cloud, con un pagamento una tantum e senza costi ricorrenti. I piani “lifetime” di pCloud sono ora in sconto, con la possibilità di accedere a un massimo di 10 TB con una spesa ridotta.

Per un quadro completo sulle offerte basta visitare il sito di pCloud, raggiungibile tramite il box qui di sotto.

pCloud: la soluzione ai problemi di spazio

Con pCloud è possibile scegliere tra tre diversi piani lifetime:

500 GB al costo di 199 euro invece di 299 euro

al costo di invece di 299 euro 2 TB al costo di 399 euro invece di 599 euro

al costo di invece di 599 euro 10 TB al costo di 1.190 euro invece di 1.890 euro

Tutte le versioni prevedono l’acquisto di uno spazio cloud, senza costi ricorrenti, come invece previsto dagli abbonamenti. Inoltre, con pCloud c’è sempre la possibilità di effettuare un upgrade, andando ad incrementare lo spazio disponibile. Tutte le offerte proposte prevedono la possibilità di pagare in 3 rate con PayPal e garantiscono 14 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere alle promo basta premere sul box qui di sotto.

Il cloud a vita è un investimento e nel lungo periodo è molto più conveniente rispetto agli abbonamenti. Prendiamo il piano da 2 TB come esempio. Con un abbonamento bisogna mettere in conto una spesa di 100-120 euro all’anno. Dopo quattro anni, quindi, la spesa tra abbonamento e piano lifetime sarà identica (nel caso di abbonamento annuale da 100 euro). Successivamente, invece, chi ha scelto il piano per il cloud a vita non dovrà effettuare alcun pagamento per accedere al proprio spazio cloud.