Cloud a vita sicuro in sconto fino al 58% con il Black Friday pCloud

Un servizio di cloud storage sicuro consente di archiviare i propri file in assoluta tranquillità. Una delle aziende leader in Europa è pCloud, che può farsi vanto della sua sede in Svizzera e di una piattaforma dotata di un’interfaccia semplice e intuitiva, alla portata di tutti.

Grazie all’offerta del Black Friday, i piani a vita di pCloud sono in sconto fino al 58%, con prezzi a partire da 199 euro. A differenza dei piani in abbonamento annuali, è richiesto un unico pagamento al momento della sottoscrizione del servizio scelto, con l’opportunità dunque di ottenere un considerevole risparmio sul medio-lungo periodo.

Per beneficiare di uno sconto di oltre metà del prezzo di listino, è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito pCloud.

Cloud a vita a partire da 199 euro con l’offerta Black Friday di pCloud

Con pCloud si ottiene una soluzione di archiviazione cloud svizzera che permette di avere il pieno controllo dei propri file ovunque e in qualsiasi momento della giornata. In ogni piano sono inclusi i servizi di backup e sincronizzazione automatici, molteplici opzioni di condivisione dei file e un’interfaccia di gestione intuitiva.

Sul fronte della privacy e della sicurezza dei file, pCloud assicura l’utilizzo del protocollo TLS/SSL, applicato in automatico quando l’utente trasferisce uno o più dati dal proprio dispositivo ai server pCloud. C’è poi la garanzia della protezione dei file con la legge federale svizzera, una delle più severe in materia dei dati personali.

Ecco i prezzi dei vari piani:

Premium 1 TB : 199 euro invece di 435 euro (pagamento unico)

: 199 euro invece di 435 euro (pagamento unico) Premium Plus 2 TB : 279 euro invece di 599 euro (pagamento unico)

: 279 euro invece di 599 euro (pagamento unico) Ultra 10 TB: 799 euro invece di 1.890 euro (pagamento unico)

Maggiori dettagli sulle funzionalità disponibili in ciascun piano su questa pagina del sito pCloud.