Cloud fino a 10 TB a vita con la promo pCloud: 37% di sconto

La gestione di dati e documenti richiede soluzioni affidabili e sicure. pCloud in questo è una delle piattaforme di archiviazione cloud più complete e vantaggiose, e offre cloud fino a 10 TB a vita senza alcun abbonamento mensile.

Grazie alla promozione in corso, potrai risparmiare fino al 37% su tutti i piani di pCloud. Si tratta di un’opportunità unica per garantirti sicurezza e accessibilità illimitata ai tuoi dati, senza la preoccupazione di dover rinnovare l’abbonamento ogni mese o anno.

Cloud fino a 10 TB a vita, per soddisfare ogni esigenza

I piani pCloud in offerta includono da 500 GB a 10 TB di spazio, soddisfacendo le esigenze di ogni utente. Se sei un professionista che gestisce grandi volumi di dati o un utente privato che desidera archiviare foto e documenti in sicurezza, non ha importanza, perché il provider ha la soluzione perfetta per te.

Oltre all’ampio spazio di archiviazione, tutti i piani pCloud includono una serie di funzionalità avanzate:

Condivisione di link e richieste file : condividi facilmente file e cartelle con altri utenti, richiedi file direttamente dalla piattaforma.

: condividi facilmente file e cartelle con altri utenti, richiedi file direttamente dalla piattaforma. Sincronizzazione automatica : accedi ai tuoi dati da qualsiasi dispositivo e sincronizza automaticamente le modifiche.

: accedi ai tuoi dati da qualsiasi dispositivo e sincronizza automaticamente le modifiche. Riproduzione multimediale : riproduci video e audio direttamente dalla piattaforma, senza dover scaricare file.

: riproduci video e audio direttamente dalla piattaforma, senza dover scaricare file. Gestione avanzata dei file : controlla le versioni dei file, recupera dati eliminati e visualizza anteprime online.

: controlla le versioni dei file, recupera dati eliminati e visualizza anteprime online. Backup automatico : esegui backup da Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos.

: esegui backup da Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos. Sicurezza garantita: proteggi i tuoi dati con crittografia AES a 256 bit e con la presenza di 5 copie su server differenti.

pCloud è talmente sicura della qualità dei suoi servizi da offrire una garanzia di 10 giorni soddisfatti o rimborsati. Potrai provare la piattaforma senza rischi e, se non sarai soddisfatto, sarai completamente rimborsato.

Grazie alla promozione in corso che ti permette di risparmiare fino al 37% sui piani cloud fino a 10 TB a vita, è il momento giusto per acquistarne uno!