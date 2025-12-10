Cloud fino a 10 TB senza abbonamento? pCloud è la risposta: fino a 700€ di sconto

Archiviazione cloud a vita e protezione dati avanzata: ecco cosa otterrai con i piani a vita pCloud, oggi in offertissima grazie alla promo attiva. Risparmia fino a 700 euro scegliendo uno dei piani Lifetime fino a 10 TB, potrebbero anche rivelarsi un’ottima idea regalo per chi ha sempre problemi di spazio sui propri dispositivi oppure per professionisti che lavorano con grandi quantità di contenuti.

Tutti i vantaggi di pCloud

pCloud protegge i tuoi documenti con crittografia AES 256-bit e rigide leggi sulla privacy svizzere, per il massimo della riservatezza. Ogni trasferimento utilizza la tecnologia TLS/SSL per mantenere al sicuro foto, video e documenti personali da intrusioni e violazioni.

Grazie alla sincronizzazione intelligente potrai accedere ai tuoi contenuti in qualsiasi momento e da tutti i dispositivi collegati. Puoi anche renderli disponibili offline. Non ci sono restrizioni nell’upload e potrai anche recuperare i file eliminati fino a 30 giorni oppure ripristinare versioni precedenti di un documento sovrascritto.

Molto utili le opzioni di condivisione, sia tramite link (anche protetto da password), che attraverso cartelle condivise. Non manca il player audio e video integrato che trasforma il tuo spazio pCloud nella tua piccola libreria di musica e filmati sempre disponibile.

Infine, con pCloud puoi effettuare il backup di tutti i tuoi dispositivi e trasferire in sicurezza contenuti da Google Drive, Dropbox, OneDrive, Facebook e Google Foto. Questo e molto altro è disponibile nei tre piani in offerta:

Premium (500 GB) a 199 euro invece di 299;

a 199 euro invece di 299; Premium Plus (2 TB) a 399 euro anziché 599;

a 399 euro anziché 599; Ultra (10 TB) a 1.190 euro invece di 1.890.

Oltre al prezzo d’acquisto, non dovrai sostenere alcun costo aggiuntivo, né abbonamento ricorrente. Il pagamento è protetto da crittografia SSL 256-bit e hai 14 giorni di tempo per recedere dall’acquisto. Dì addio ai canoni mensili e acquista il tuo spazio cloud a vita, tuo per sempre: risparmia fino a 700 euro con pCloud.