Cloud gaming: accordo tra Microsoft e Nware

Brad Smith, Presidente di Microsoft, ha annunciato su Twitter la sottoscrizione di un accordo decennale con Nware, aziende spagnola che offre un servizio di cloud gaming. La notizia arriva dopo il blocco dell’acquisizione di Activision da parte dell’autorità antitrust del Regno Unito. NVIDIA ha tuttavia confermato che ciò non avrà nessuna conseguenza sull’accordo firmato a febbraio.

Nuovo accordo per il cloud gaming

Microsoft ha più volte sostenuto che l’acquisizione di Activision Blizzard non avrebbe avuto conseguenze negative per il mercato delle console e del cloud gaming. L’azienda di Redmond ha promesso che i giochi di Activision saranno disponibili sulla PlayStation e altre console, oltre che su vari servizi di cloud gaming. Per questo motivo sono stati già firmati accordi con NVIDIA, Boosteroid e Ubitus.

Microsoft and European cloud gaming platform Nware have signed a 10-year agreement. Our statement here: pic.twitter.com/GWoSBg63P6 — Brad Smith (@BradSmi) April 28, 2023

All’elenco si aggiunge ora Nware. L’azienda spagnola potrà offrire sulla sua piattaforma i giochi per PC sviluppati da Microsoft e quelli di Activision, quando verrà conclusa l’acquisizione. La Commissione europea dovrebbe approvare la transazione entro il 22 maggio, mentre la Competition and Markets Authority (CMA) ha deciso di bloccarla in quanto potrebbe avere un impatto negativo sul mercato del cloud gaming nel Regno Unito.

NVIDIA ha comunicato che l’accordo decennale firmato a febbraio rimarrà in vigore anche se l’acquisizione dovesse essere bloccata definitivamente (Microsoft presenterà appello). Gli utenti troveranno su GeForce NOW i titoli Xbox, ma ovviamente non quelli di Activision Blizzard.

Durante un’intervista alla BBC, il Presidente Brad Smith ha dichiarato che l’Unione europea è sicuramente un luogo migliore del Regno Unito per avviare un’attività aziendale, visto che l’autorità antitrust ostacola l’innovazione. La CMA ha sottolineato che Activision opera in diversi mercati, quindi la sua decisione impedisce l’acquisizione a livello globale.