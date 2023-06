Cloud hosting di Hostinger a metà prezzo da oggi: approfitta subito

Il concetto di cloud hosting unisce l’affidabilità e la potenza di un server privato virtuale (VPS) con la semplicità di un servizio di hosting condiviso.

A differenza dell’hosting standard, questo servizio opera tramite una rete di server per garantire che i siti Web e le applicazioni rimangano disponibili per gli utenti.

Hostinger è senza dubbio la scelta migliore in tal senso per gli imprenditori che cercano di lasciare il segno online, in quanto fornisce una vasta gamma di risorse e funzionalità su misura per le loro esigenze.

Inoltre, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, con una promozione in corso che consente uno sconto del 50% su un abbonamento di due anni al piano Cloud Startup.

Questo piano costa solo 9,99 euro al mese, con un bonus aggiuntivo di tre mesi gratuiti sulla piattaforma.

Il motivo per cui il cloud hosting di Hostinger è un investimento intelligente

Hostinger si distingue per l’eccezionale velocità che offre, resa possibile dal tempo di attività del server garantito del 99,9%, dal monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dal supporto dell’ultimo protocollo HTTP/3 e dall’utilizzo di indirizzi IP dedicati.

Esistono numerosi motivi per cui dovresti prendere in considerazione il Cloud Hosting di Hostinger come soluzione di hosting primaria.

L’opportunità di crescita è assicurata: puoi iniziare in piccolo e poi aumentare di dimensioni col tempo, ottenendo maggiore influenza man mano che il tuo sito web cresce.

In Hostinger, puoi stare certo che tutti i servizi sono dotati di supporto tecnico esperto accessibile 24 ore su 24 per assisterti in ogni aspetto del tuo lavoro.

Che si tratti di tempo di attività del server, manutenzione o monitoraggio, il team di Hostinger ti supporta.

I piani di cloud hosting sono progettati per essere eseguiti su istanze virtuali isolate. Ciò significa che avrai accesso a risorse dedicate come RAM, CPU, spazio di archiviazione SSD e indirizzo IP.

Il piano Cloud Startup di Hostinger fornisce tutte le risorse essenziali necessarie per avviare il tuo sito web.

In caso di crescita, puoi integrarti senza problemi e passare a livelli superiori senza alcuna difficoltà. Con lo sconto in corso del 50% puoi ottenere questo piano a soli 9.99 euro al mese (più tre mesi gratis) selezionando il piano da 48 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.