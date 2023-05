Cloud open source e crittografato: c'è Internxt, piani a vita da 299€

Sei alla ricerca di un’alternativa affidabile per conservare i tuoi file online? In tal caso, Internxt rappresenta la soluzione che fa per te. Questo servizio non solo ti offre uno spazioso archivio cloud, ma anche una tutela totale della tua privacy grazie all’utilizzo di un sofisticato sistema di crittografia decentralizzata. Sarai l’unico a poter accedere ai tuoi dati, garantendo così un elevato livello di sicurezza.

Internxt è un servizio di archiviazione cloud open source che pone l’enfasi sulla privacy dei suoi utenti. Questa piattaforma è stata progettata specificamente per proteggere i tuoi file da qualsiasi intrusione non autorizzata e da possibili minacce alla tua privacy. E il prezzo? Parlando dei piani a vita, il più conveniente in termini di risparmio è quello da 2 TB a soli 299 euro: si tratta di un pagamento unico, ciò significa che non dovrai più pagare alcun abbonamento. Per chi necessita di più spazio ci sono anche i piani da 5 TB (a 499 euro) e da 10 TB (a 999 euro).

Vantaggi e funzionalità di Internxt

Nel mondo digitale di oggi, la privacy e la sicurezza dei dati personali sono diventate questioni cruciali. E se ci fosse un modo per proteggere i tuoi preziosi file e documenti in modo impeccabile? Internxt, una piattaforma all’avanguardia che mette al primo posto la tua privacy e la sicurezza dei tuoi dati.

Con Internxt, ogni file che carichi nell’archivio è sottoposto a crittografia lato client, garantendo che solo tu abbia il controllo completo sui tuoi dati sensibili. Grazie all’utilizzo di server decentralizzati, inoltre, Internxt ti offre un livello di affidabilità senza paragoni: i tuoi file saranno custoditi in modo sicuro e protetto da qualsiasi minaccia.

Oltre alla semplice archiviazione di file, potrai condividere cartelle, effettuare backup, crittografare e sincronizzare i tuoi dati tra dispositivi. Che si tratti di fotografie, video, documenti di lavoro o file personali, Internxt ti offre un luogo sicuro per conservarli, garantendo che siano sempre accessibili da tutti i tuoi dispositivi collegati.

Con l’acquisto di un piano a vita, avrai uno spazio cloud a tua disposizione per sempre. Potrai archiviare i tuoi preziosi file senza preoccuparti dei limiti di un abbonamento. Scopri tutti i piani Internxt: il più economico parte da soli 299 euro (una tantum). In alternativa, puoi provare il piano gratuito – seppur limitato fino a 10 GB – per testare le funzionalità del provider.

