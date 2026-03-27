Cloud senza abbonamento: fino a 5 TB con i piani lifetime di Internxt (-85%)

Per salvare i propri dati in cloud non è necessario attivare un nuovo abbonamento. Con Internxt, infatti, è possibile puntare sul cloud storage a vita, andando ad acquistare uno spazio cloud che resterà accessibile senza alcun costo ricorrente. In questo momento, i piani “lifetime” sono in offerta con possibilità di ottenere l’85% di sconto sulle versioni da 1, 3 oppure 5 TB. Per accedere alle promozioni basta visitare il sito ufficiale di Internxt, accessibile qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Cloud a vita con Internxt: ecco le offerte

Con Internxt è possibile accedere a tanto spazio di archiviazione in cloud, senza abbonamento. In questo momento, il provider propone tre piani tra cui scegliere:

1 TB con un costo di 285 euro

con un costo di 3 TB con un costo di 435 euro

con un costo di 5 TB con un costo di 585 euro

Queste soluzioni non prevedono alcun canone di abbonamento e garantiscono, quindi, un risparmio importante nel lungo periodo.

Tutti i piani di cloud a vita con Internxt sono disponibili con pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal, e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Da segnalare, inoltre, che per chi sceglie Internxt ci sono anche vari strumenti di sicurezza per salvare e condividere i propri file in modo protetto.

Il servizio, infatti, propone la crittografia, la possibilità di collegare il NAS, le funzioni di backup del proprio computer e anche un sistema antivirus oltre a una VPN.

Tutti gli strumenti citati sono accessibili scegliendo uno dei piani di Internxt. Per accedere subito alle promozioni, sfruttando l’85% di sconto garantito dal provider basta premere sul box qui di sotto e seguire una veloce procedura di attivazione online. L’offerta in corso è valida solo per un breve periodo.