 Cloud senza abbonamento: fino a 5 TB con i piani lifetime di Internxt (-85%)
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Cloud senza abbonamento: fino a 5 TB con i piani lifetime di Internxt (-85%)

Con le offerte di Internxt è ora più semplice accedere alle soluzioni di cloud a vita e ottenere tanto spazio di archiviazione senza abbonamento.
Cloud senza abbonamento: fino a 5 TB con i piani lifetime di Internxt (-85%)
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Con le offerte di Internxt è ora più semplice accedere alle soluzioni di cloud a vita e ottenere tanto spazio di archiviazione senza abbonamento.

Per salvare i propri dati in cloud non è necessario attivare un nuovo abbonamento. Con Internxt, infatti, è possibile puntare sul cloud storage a vita, andando ad acquistare uno spazio cloud che resterà accessibile senza alcun costo ricorrente. In questo momento, i piani “lifetime” sono in offerta con possibilità di ottenere l’85% di sconto sulle versioni da 1, 3 oppure 5 TB. Per accedere alle promozioni basta visitare il sito ufficiale di Internxt, accessibile qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Accedi qui alle offerte di Internxt

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Cloud a vita con Internxt: ecco le offerte

Con Internxt è possibile accedere a tanto spazio di archiviazione in cloud, senza abbonamento. In questo momento, il provider propone tre piani tra cui scegliere:

  • 1 TB con un costo di 285 euro
  • 3 TB con un costo di 435 euro
  • 5 TB con un costo di 585 euro

Queste soluzioni non prevedono alcun canone di abbonamento e garantiscono, quindi, un risparmio importante nel lungo periodo.

Tutti i piani di cloud a vita con Internxt sono disponibili con pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal, e con 30 giorni di garanzia di rimborso.

Da segnalare, inoltre, che per chi sceglie Internxt ci sono anche vari strumenti di sicurezza per salvare e condividere i propri file in modo protetto.

Il servizio, infatti, propone la crittografia, la possibilità di collegare il NAS, le funzioni di backup del proprio computer e anche un sistema antivirus oltre a una VPN.

Tutti gli strumenti citati sono accessibili scegliendo uno dei piani di Internxt. Per accedere subito alle promozioni, sfruttando l’85% di sconto garantito dal provider basta premere sul box qui di sotto e seguire una veloce procedura di attivazione online. L’offerta in corso è valida solo per un breve periodo.

Accedi qui alle offerte di Internxt

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 mar 2026

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Davide Raia
Pubblicato il
27 mar 2026
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