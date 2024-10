Cloud sicuro con pCloud: risparmia fino a 700€ con questa offerta

Foto, video, documenti di lavoro, altri file in condivisione con amici, parenti e quant’altro: sì, va bene tutto, ma come li conservo? All’inizio la prima risposta ovvia potrebbe essere la memoria interna del computer, in realtà però c’è una soluzione migliore: uno spazio di archiviazione cloud sicuro. Perché migliore? Perché il PC potrebbe guastarsi, oppure perfino essere rubato o subire un attacco ransomware, che porta alla crittografia di tutti i file presenti come forma di ricatto. Invece un servizio di cloud storage è di gran lunga più sicuro e protetto.

A questo proposito, una delle migliori soluzioni è quella offerta da pCloud, un servizio di cloud sicuro con base in Svizzera. Grazie all’ultima promozione in corso, è possibile risparmiare fino a 700 euro sul piano a vita Ultra da 10 TB.

Cloud sicuro: ecco l’offerta di pCloud

Con un servizio come pCloud il processo di archiviazione dei file è migliore. Innanzitutto può vantare una delle leggi sulla protezione dei dati più severe al mondo, avendo come base per la sua azienda la Svizzera. E sempre restando sul fronte della sicurezza, si può menzionare l’utilizzo della crittografia TLS/SSL durante il trasferimento di un file dal dispositivo personale ai server pCloud.

C’è poi l’aspetto della semplicità d’uso. Con pCloud è ad esempio possibile liberare spazio dalla memoria del telefono, sincronizzare tutti i file oppure salvarli direttamente sul web semplicemente con un clic. In più, è possibile accedere al proprio cloud su qualsiasi dispositivo, ovunque ci si trovi.

Ecco i prezzi dei piani individuali a vita di pCloud in sconto con l’ultima promozione:

Premium 500 GB: 199 euro invece di 299 euro (33% di sconto)

Premium Plus 2 TB: 399 euro invece di 599 euro (33% di sconto)

Ultra 10 TB: 1.190 euro invece di 1.890 euro (37% di sconto)

Per beneficiare dell’offerta in corso collegati sul sito ufficiale di pCloud su questa pagina dedicata. La promo include inoltre 14 giorni di garanzia Soddisfatti o rimborsati.