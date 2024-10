Cloud sicuro e affidabile Aruba: approfitta dell'offerta del giorno

Sei alla ricerca di un servizio di cloud sicuro e affidabile? Aruba, società italiana specializzata nei servizi di web hostin e data center, ha la soluzione giusta per te. Con l’offerta attuale è possibile usufruire fino ad un anno di servizi gratuiti sul cloud di Aruba, grazie ad un credito di 100€ per le aziende e di 20€ per i clienti privati. Andiamo a scoprire nel dettaglio come funziona.

Come avere cloud sicuro e gratuito con Aruba

La procedura per sbloccare il credito e ottenere un piano cloud sicuro e free è semplice e veloce. Non devi fare altro che:

Creare il tuo account (sarà attivo fin da subito) tramite questa pagina del sito di Aruba;

(sarà attivo fin da subito) tramite questa pagina del sito di Aruba; Aggiungere un metodo di pagamento (carta di credito o PayPal);

(carta di credito o PayPal); Attivare uno o più prodotti cloud.

Ma quali sono i piani cloud disponibili con Aruba? C’è l’imbarazzo della scelta. Uno dei più interessanti è Aruba Cloud Server, piattaforma piattaforma completa, conveniente e affidabile, progettata per sviluppare infrastrutture virtuali in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza di calcolo. E poi ci sono le soluzioni Cloud VPS, che offrono un’ampia scelta di configurazione, e le tecnologie container, database relazionali, Cloud Object Storage e Cloud Backup.

Hai 1 anno di tempo per utilizzare il credito assegnato e usufruire del cloud sicuro di Aruba, dopodiché il tuo account sarà cancellato. A fronte di pochi minuti da investire per l’attivazione dell’account. Notevole, non è vero?