Cloud sicuro e rispetto della privacy: con Internxt bastano 0,89 euro al mese

Per chi è alla ricerca di un servizio di cloud storage in grado di abbinare sicurezza e rispetto della privacy, arrivando ad offrire uno spazio d’archiviazione significativo per i suoi utenti, c’è la possibilità di puntare su Internxt. Si tratta di un servizio di riferimento nel settore che punta, in modo specifico, sulla sicurezza e sulla protezione dei dati degli utenti.

Con Internxt è possibile sfruttare la crittografia per la protezione dei dati ed accedere al proprio spazio cloud, con tutti i file salvati, da qualsiasi dispositivo, abbinando così sicurezza e flessibilità nell’utilizzo. Si tratta, quindi, di un servizio di cloud storage davvero sicuro ed in grado di soddisfare appieno le necessità anche degli utenti più esigenti.

Scegliere Internxt è anche una soluzione conveniente. Il servizio, infatti, mette a disposizione fino a 2 TB di spazio di archiviazione in cloud, con la possibilità di scegliere tra vari piani (a partire da 0,89 euro al mese) e con la possibilità anche di testarne le capacità grazie al piano gratuito da 10 GB.

Cloud storage sicuro e rispettoso della privacy: come funziona Internxt

Internxt è la soluzione giusta per accedere ad un servizio di cloud storage davvero sicuro, grazie alla crittografia dei dati, e rispettoso della privacy. Il servizio, inoltre, è realmente multi–piattaforma, permettendo l’accesso ai propri file da qualsiasi dispositivo (grazie ad una serie di app native per i principali sistemi operativi), ed è anche flessibile, garantendo l’accesso ad un piano gratuito e ad una serie di piani a pagamento con spazio d’archiviazione crescente.

Le opzioni disponibili sono:

10 GB : gratuito

: gratuito 20 GB : 0,89 euro al mese con fatturazione annuale oppure 0,99 euro al mese con fatturazione mensile

: 0,89 euro al mese con fatturazione annuale oppure 0,99 euro al mese con fatturazione mensile 200 GB : 3,49 euro al mese con fatturazione annuale oppure 4,49 euro al mese con fatturazione mensile

: 3,49 euro al mese con fatturazione annuale oppure 4,49 euro al mese con fatturazione mensile 2 TB: 8,99 euro al mese con fatturazione annuale oppure 9,99 euro al mese con fatturazione mensile

Per scoprire i dettagli sul servizio ed attivare un nuovo piano per il cloud storage di Internxt è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

