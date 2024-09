Cloud storage a prova di hacker con pCloud: ecco la promo per i piani a vita

I piani individuali a vita di pCloud sono in offerta a partire da 299 euro e sconti fino al 37%, nell’ambito della nuova promozione disponibile sul sito ufficiale. L’offerta prevede inoltre una garanzia soddisfatti o rimborsati della durata di 14 giorni: se nell’arco delle prime due settimane di utilizzo non si è soddisfatti del servizio, si può quindi richiedere il rimborso completo.

Crittografia 256-bit AES per tutti i file, sincronizzazione automatica su qualsiasi tipo di dispositivo e ripristino di versioni dei file risalenti a 30 giorni prima sono tra i principali punti di forza di pCloud, ritenuto dagli esperti uno dei servizi di cloud storage più sicuri d’Europa.

I piani a vita di pCloud sono in sconto fino al 37%

Il servizio di archiviazione cloud pCloud adotta i certificati di sicurezza TLS/SSL, al fine di garantire la sicurezza dei file conservati nello spazio virtuale. La loro applicazione avviene al momento del trasferimento di un nuovo file dal dispositivo del cliente pCloud ai server dell’azienda.

Un altro suo punto di forza è la facile gestione dei file, grazie a tutta una serie di funzionalità tra cui l’accesso ai documenti conservati in cloud da ogni dispositivo e ovunque ci si trovi. A giocare un ruolo fondamentale in questo la già citata sincronizzazione automatica dei file, grazie alla quale l’azienda con base in Svizzera riesce a offrire la migliore esperienza possibile.

Sempre in relazione alla gestione di foto, video ed eventuali documenti di lavoro, tra le funzionalità più interessanti si annovera la possibilità di recuperare una precedente versione di uno o più file (fino a 30 giorni prima).

La promozione in corso sul sito ufficiale pCloud prevede sconti fino al 37% sui piani a vita. Ecco i prezzi: 199 euro invece di 299 euro per il piano Premium 500 GB, 399 euro invece di 599 euro per il piano Premium Plus 2 TB, 1.190 euro invece di 1.890 euro per il piano Ultra 10 TB. L’offerta è disponibile su questa pagina del servizio di cloud storage pCloud.