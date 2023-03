Cloud storage a vita o in abbonamento? Internxt li offre entrambi con ottimi prezzi

La scelta del miglior servizio di cloud storage passa per l’analisi di vari elementi. In particolare, è necessario, come prima cosa, valutare la differenza tra il cloud storage in abbonamento (con canone mensile o annuale) ed il cloud a vita, una soluzione che elimina i costi ricorrenti. C’è poi da considerare il rapporto tra Giga disponibili e costi e, infine, non bisogna trascurare la sicurezza del servizio di storage scelto.

A soddisfare tutti i requisiti di un buon servizio di storage ci pensa Internxt che propone piani di cloud storage in abbonamento oltre che soluzioni per il cloud a vita mettendo a disposizione anche un piano gratuito da 10 GB che rappresenta una soluzione utile per poter provare il servizio. Le offerte proposte presentano un ottimo rapporto Giga/€ e possono contare sulla crittografia dei dati per la massima sicurezza.

Per accedere alle offerte di Internxt a partire da 0,89 euro al mese per l’abbonamento e 299 euro una tantum per 2 TB “a vita” è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Cloud storage a vita o in abbonamento: ecco le offerte di Internxt per entrambi i servizi

Internxt è la piattaforma giusta a cui fare riferimento per il cloud storage. Lo spazio in cloud è accessibile da qualsiasi dispositivo, grazie alle applicazioni ed al sito web di Internxt, e può contare sulla crittografia per la protezione dei dati che mette al sicuro i propri file e le informazioni personali.

Per il cloud storage in abbonamento con Internxt è possibile scegliere tra:

20 GB a 0,89 euro al mese con fatturazione annuale di 10,68 euro

a con fatturazione annuale di 10,68 euro 200 GB a 3,49 euro al mese con fatturazione annuale di 41,88 euro

a con fatturazione annuale di 41,88 euro 2 TB a 8,99 euro al mese con fatturazione annuale di 107,88 euro

Per il cloud a vita, invece, le opzioni sono:

2 TB a 299 euro

a 5 TB a 499 euro

a 10 TB a 999 euro

Considerando la flessibilità e la convenienza dell’offerta, è possibile scegliere Internxt prima con una soluzione in abbonamento e poi, in qualsiasi momento, una volta appurata la convenienza del servizio, passare ad una soluzione a vita.

Per attivare uno dei piani di Internxt è possibile fare riferimento al sito ufficiale, linkato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.