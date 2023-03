Cloud storage a vita: zero costi ricorrenti e tanto risparmio con pCloud

I servizi di cloud storage a vita diventano un’alternativa sempre più concreta e interessante rispetto ai più tradizionali servizi in abbonamento. Il meccanismo è semplicissimo: si paga una sola volta per l’acquisto di uno spazio in cloud che resterà accessibile a vita all’utente. In questo modo, quindi, si eliminano i costi ricorrenti tipici degli abbonamenti e, nel lungo periodo, si ottiene un risparmio enorme.

Uno dei punti di riferimento dei servizi di cloud a vita è pCloud. L’azienda propone 3 diversi piani “lifetime” tra cui scegliere l’opzione giusta per le proprie esigenze. C’è il piano base da 500 GB che costa 199 euro, quello intermedio da 2 TB che ne costa 399 euro e, infine, il piano più completo da 10 TB che costa 1.190 euro. Tutti i piani sono pagabili con PayPal con la possibilità di optare per il pagamento in 3 rate.

pCloud consente anche di aggiungere spazio di archiviazione aggiuntivo, all'occorrenza, andando ad acquistare altri piani cloud storage a vita.

Quanto si risparmia con il cloud a vita e le offerte di pCloud?

Il meccanismo del cloud storage a vita comporta una spesa iniziale elevata (ma con PayPal si paga facilmente in 3 rate) garantendo, però, un risparmio notevole nel lungo periodo. Chi ha bisogno di tanto spazio d’archiviazione, infatti, scegliendo questo modello senza costi ricorrenti potrà ridurre notevolmente le spese per il cloud storage.

Facciamo un esempio con il piano da 2 TB. Con iCloud+ di Apple è possibile accedere ad un piano di questo tipo con un costo di 9,99 euro al mese e, quindi, con una spesa annuale di poco meno di 120 euro. Scegliendo Google One, invece, il piano da 2 TB ha un costo mensile analogo ma con il piano annuale è possibile ridurre la spesa fino a 99,99 euro all’anno.

Puntando su pCloud, invece, il costo è di 399 euro una tantum, senza alcun costo ricorrente e senza il rischio di rimodulazioni (e quindi rincari) future. In pratica, dopo quattro anni dall’attivazione, la spesa iniziale per pCloud sarà ammortizzata. Dal quinto anno, invece, chi ha scelto pCloud risparmierà ogni anno almeno 99,99 euro.



Le proposte di cloud storage a vita di pCloud sono disponibili anche per utenti business e con una serie di piani famiglia garantendo ad ogni utente la possibilità di individuare il piano giusto per le proprie necessità.

