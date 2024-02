Cloud storage blindato con Internxt: piani annuali in offerta

Internxt è il cloud storage dove i dati non solo vengono salvati ma blindati dietro le più avanzate tecnologie di crittografia. Con questo servizio ogni file, foto o documento che carichi diventa inaccessibile a chiunque tranne che a te, offrendoti una tranquillità assoluta. Ecco tutti i vantaggi e una panoramica dei costi.

Perché scegliere il cloud storage di Internxt

Internxt va oltre il concetto tradizionale di cloud storage. Con la crittografia AES-256 a conoscenza zero, ogni bit di informazione che carichi viene reso indecifrabile, assicurando che solo tu possa accedere ai tuoi dati. Questo livello di sicurezza, unito alla tecnologia blockchain, fa di Internxt la soluzione cloud più sicura presente sul mercato.

Ma la vera rivoluzione sta nella varietà dei piani offerti. Che tu sia un professionista con esigenze di archiviazione massicce o un utente alla ricerca di una soluzione affidabile per i tuoi documenti più importanti, Internxt ha la risposta. In questo periodo promozionale i piani partono da soli 14,25 euro all’anno per 200GB, arrivando fino a 92,99 euro per un massiccio spazio di 10TB. E per chi cerca la tranquillità definitiva, l’opzione “a vita” ti libera dalla preoccupazione dei rinnovi, con un pagamento una tantum che ti garantisce 5TB di spazio per sempre. Ti invitiamo a visitare il sito per tutti i dettagli.

Ogni piano ti dà accesso completo ai servizi di Internxt, permettendoti di archiviare e condividere file in modo sicuro, con la libertà di accedere ai tuoi dati da qualsiasi dispositivo. E con opzioni di pagamento che includono PayPal, Google Pay, Apple Pay, MasterCard, VISA e American Express, abbonarsi è più facile che mai.

Con queste caratteristiche Internxt è più di un servizio di cloud storage: riesce a garantirti spazio, privacy e sicurezza. Tutela i tuoi dati più preziosi e trasforma il modo in cui li conservi e li condividi. Visita oggi il sito e scegli il piano che meglio si adatta alle tue esigenze.

