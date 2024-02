Il Cloud Storage più conveniente? Scopri IceDrive a prezzi top

Scegliere il Cloud Storage giusto non è facile. Sul web si trovano tante soluzioni, molte famose e altre un po’ meno. Finire in un servizio di bassa qualità pensando sia eccellente è molto facile. Non fare questo errore, proteggi prima di tutto il tuo denaro e poi i tuoi dati che vuoi archiviare online. Scegli la soluzione più economica e sicura sul mercato. Attiva IceDrive scegliendo il piano giusto per te.

Con IceDrive hai due vantaggi: il prezzo, che è ottimo, e la sicurezza, che per i tuoi file è essenziale. Ogni piano offre il meglio che ci può essere di funzionalità e protezione. I tuoi dati vengono protetti grazie a una crittografia lato client e alla conoscenza zero. Puoi stoccare enormi quantità di file senza mai terminare lo spazio di archiviazione.

Questo Cloud Storage offre la più grande quantità di larghezza di banda per evitare che i tuoi servizi vengano interrotti accidentalmente. Tutto questo indipendentemente dalla frequenza di utilizzo dello spazio di archiviazione in cloud. Addirittura, per aumentare la sicurezza, puoi anche impostare una password personale per l’accesso ai tuoi file condivisi. Inoltre, puoi attivare una condivisione a tempo per un determinato periodo.

Cloud Storage IceDrive: piani di abbonamento adatti a tutti

Scegli il Cloud Storage IceDrive se vuoi risparmiare e avere solo l’imbarazzo della scelta. Infatti, questo servizio offre piani di abbonamento adatti a tutti e per tutte le esigenze. Ovviamente in questo periodo puoi risparmiare davvero tanto grazie agli sconti interessanti applicati sulle tariffe del momento. Dai un’occhiata a tutti i piani e scegli quello che fa per te:

PRO I a soli 59 euro l’anno, invece di 72 euro: 1TB di spazio di archiviazione in cloud; crittografia lato client;

a soli 59 euro l’anno, invece di 72 euro: PRO III a soli 120 euro l’anno, invece di 144 euro: 3TB di spazio di archiviazione in cloud; crittografia lato client;

a soli 120 euro l’anno, invece di 144 euro: PRO X a soli 299 euro l’anno, invece di 360 euro: 10TB di spazio di archiviazione in cloud; crittografia lato client.

a soli 299 euro l’anno, invece di 360 euro:

