Cloud storage gratuito e sicuro: prova subito Internxt

Siamo bombardati di cloud storage gratuiti e sicuri, ma Internxt è quello migliore per livelli di protezione e praticità. Se la tua privacy online è la tua priorità numero uno, e se ritieni che i tuoi file più importanti meritino sicurezza totale, questo è il tuo provider.

Internxt non è il solito servizio che promette ma non mantiene. La sua sicurezza e privacy sono autentiche, grazie al sistema a conoscenza zero che assicura l’accesso esclusivo ai dati soltanto a te. I file che carichi vengono frammentati e crittografati end-to-end ancor prima di lasciare il tuo dispositivo. Una protezione senza precedenti, direi.

Cloud storage gratuito e sicuro: la trasparenza e la convenienza di Internxt

La trasparenza è un altro punto di forza di Internxt. Il suo codice sorgente è open source e disponibile su GitHub, una rarità nel mondo dei servizi di archiviazione online. Inoltre, la piattaforma è conforme al GDPR, così puoi dormire sonni tranquilli sapendo che i tuoi dati sono trattati secondo le rigorose leggi europee sulla privacy.

Uno degli aspetti più affascinanti di Internxt è la sua flessibilità. È compatibile con qualsiasi dispositivo e sistema operativo, permettendoti di archiviare e sincronizzare automaticamente tutti i tuoi file tra le diverse app e dispositivi. Questo significa che avrai sempre i tuoi dati a portata di mano, ovunque ti trovi.

Internxt offre anche varie opzioni gratuite. Puoi iniziare con 2 GB di spazio di archiviazione gratuito semplicemente creando un account. Se hai bisogno di più spazio, puoi ottenerne fino a 10 GB sempre gratuitamente. E se hai bisogno di maggiore spazio, ci sono piani di abbonamento e le opzioni a vita, pensati per ogni esigenza.

