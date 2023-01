Cloud storage senza abbonamento: i vantaggi dell'archiviazione "a vita"

Conviene sottoscrivere un abbonamento mensile per accedere ad un servizio di cloud storage e archiviare online i propri dati? Oppure è meglio puntare su di un cloud senza abbonamento, acquistando spazio di storage a vita?

Si tratta di un vero e proprio dilemma che tutti gli utenti che hanno bisogno di centinaia di GB di storage devono affrontare. I servizi di cloud storage gratis sono limitati a pochi GB di spazio (in genere fino ad un massimo di 10-15 GB) e non sono sufficienti per conservare un’elevata quantità di dati.

Le alternative sono due: un servizio cloud storage in abbonamento oppure un servizio di cloud storage a vita. Entrambe presentano vantaggi e svantaggi e possono rappresentare la scelta giusta per l’archiviazione dei propri dati.

Tra i migliori servizi di cloud storage a vita c’è pCloud che, in questo momento, propone piani di archiviazione in sconto fino all’80% con la possibilità di ottenere 500 GB, 2 TB oppure 10 TB di spazio in cloud “lifetime” con una spesa iniziale e senza costi ricorrenti.

Quali sono i vantaggi di un servizio di cloud storage senza abbonamento

Scegliere un servizio di cloud storage senza abbonamento può rappresentare l’opzione giusta per moltissimi utenti. Con una soluzione di questo tipo, infatti, si acquista uno spazio in cloud con la possibilità di poter contare su un certo quantitativo di GB che saranno disponibili a vita.

Una soluzione di questo tipo elimina i costi ricorrenti. Basterà una spesa iniziale per assicurarsi lo spazio necessario per poter salvare in sicurezza tutti i propri dati. In questo modo, quindi, si evitano anche i rincari del canone mensile che caratterizzano i servizi in abbonamento (con l’inflazione, nei prossimi anni, gli aumenti sono molto probabili).

Puntare su di un cloud a vita è anche una scelta flessibile in quanto consente sempre di poter incrementare lo spazio disponibile in caso di necessità, senza dover sottoscrivere piani che offrono spazio aggiuntivo che non sarà utilizzato.

La scelta giusta per il cloud storage a vita: le offerte di pCloud

Con pCloud è possibile scegliere tra tre diverse opzioni per avere uno spazio cloud a vita e senza abbonamento. I piani disponibili sono:

500 GB al costo di 199 euro invece di 570 euro (-65%)

al costo di invece di 570 euro (-65%) 2 TB al costo di 399 euro invece di 1.140 euro (-65%)

al costo di invece di 1.140 euro (-65%) 10 TB al costo di 1.190 euro invece di 6.000 euro (-80%)

pCloud offre anche varie funzionalità aggiuntive come la possibilità di crittografare i dati, di accedere a piani familiari per il cloud, strumenti di backup dei dati, caricamento automatico delle foto dallo smartphone e molto altro ancora. Tutti i dati salvati in pCloud sono, inoltre, custoditi e protetti su 5 diversi server.

Per scoprire i dettagli delle offerte di pCloud è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.