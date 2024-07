Cloud storage sicuro e crittografato in sconto fino all'80%

Se sei alla ricerca di un servizio di cloud storage sicuro e crittografato, ti segnaliamo l’offerta in corso sul sito ufficiale di Internxt per i piani a vita, con sconti fino all’80% e un risparmio di oltre 2.000 euro. È richiesto un unico a pagamento, a differenza degli abbonamenti mensili o annuali, con la possibilità di chiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

La suite open source di Internet, che vanta servizi cloud crittografati e sicuri, offre una protezione avanzata per la propria privacy di gran lunga superiore rispetto a quella della concorrenza. Uno dei motivi principali per cui scegliere la soluzione dell’azienda con sede principale a Valencia, in Spagna, è il controllo dei propri dati grazie all’utilizzo della crittografia di livello militare e l’architettura a conoscenza zero della struttura.

Cloud storage: l’ultima offerta dell’azienda Internxt

Una delle caratteristiche chiave di Internxt rispetto alle grandi aziende tecnologiche, è la totale assenza di monitoraggio e raccolta dei dati personali. In questo modo, non solo dà maggiore valore alla privacy dei suoi utenti, ma li protegge anche dalle nuove minacce riguardanti le violazioni dei dati.

Un altro punto di forza essenziale dell’offerta è lo storage di backup su richiesta. Questo servizio consente di memorizzare il proprio lavoro o i propri documenti più importanti su più server veloci dislocati in tutta l’Unione europea, con l’accesso disponibile su tutti i dispositivi.

Grazie all’offerta in corso, è possibile sfruttare fino all’80% di sconto sui piani a vita:

2 TB : 180 euro invece di 900 euro (pagamento unico)

: 180 euro invece di 900 euro (pagamento unico) 5 TB : 380 euro invece di 1.900 euro (pagamento unico)

: 380 euro invece di 1.900 euro (pagamento unico) 10 TB: 580 euro invece di 2.900 euro (pagamento unico)

Maggiori informazioni sulla pagina dedicata del sito Internxt.