Cloud storage sicuro: fino al 37% di sconto sui piani a vita di pCloud

Un servizio di cloud storage sicuro, con più di 20 milioni di abbonati in tutto il mondo. È quanto offre pCloud, azienda che ha la propria base in Svizzera, al vertice della classifica dei migliori servizi cloud disponibili in Europa.

In questi giorni è attiva un’interessante offerta sui piani a vita, scontati fino al 37% con prezzi a partire da 199 euro. Ciascun piano offre le stesse funzionalità, a cambiare sono dunque soltanto i GB messi a disposizione per memorizzare foto, video e qualsiasi altro documento importante. Volendo, sono disponibili anche piani mensili e prova gratuite, la scelta ideale per provare il servizio.

I piani a vita di pCloud sono in sconto fino al 37%

Alla base del successo di pCloud in un settore così competitivo come quello dei servizi di cloud storage vi è la sede in Svizzera. Perché? Il motivo è semplice: dal momento che l’azienda si trova nel Paese elvetico, i file memorizzati nello spazio di archiviazione cloud sono protetti dalle leggi svizzere. Quest’ultime sono tra le più rigorose per la raccolta dei dati personali.

Un altro elemento che permette a pCloud di distinguersi dagli altri servizi analoghi è l’utilizzo della crittografia TLS/SSL. Grazie ad essa, soltanto gli utenti titolari del piano sono in possesso delle chiavi per decifrare i file o altri dati sensibili come rapporti finanziari e password.

Tra le opzioni più importanti merita una menzione speciale l’accesso su qualunque tipo di dispositivo e in qualsiasi momento. Infatti, i file conservati nello spazio di archiviazione sicuro di pCloud sono accessibili anche senza essere connessi a Internet.

