Cloud ultra sicuro, i tuoi file protetti per sempre: ecco l'offerta natalizia di pCloud

Foto, documenti, filmati: sul tuo smartphone o sul computer, di certo conservi file di enorme importanza.

Forse sono parte del passato e hanno un valore sentimentale per te e la tua famiglia, o forse sono PDF importanti per il tuo lavoro. Il fatto di sapere che sono sempre lì, a portata di mano, è una certezza incrollabile… ma hai la certezza che sia così?

Il tuo laptop potrebbe rompersi, se conti su una penna USB, questa potrebbe perdersi con facilità, mentre il tuo telefono potrebbe essere persino rubato.

I risultati di questi eventi spiacevoli, vanno ben oltre l’aspetto economico, con la perdita di informazioni più che preziose.

Devi fare conto con una incontrovertibile realtà: un backup “fisico” non sarà mai sicuro al 100%.

La soluzione più logica è dunque affidarti alla tecnologia cloud. Questa ti permette di salvare “in remoto” i file, evitando guasti fisici.

Questa scelta ha però anche dei contro innegabili: non è raro che i servizi più economici (o gratuiti) siano vittime di cyberattacchi, con dati che vengono sottratti dagli account.

Solo scegliendo una piattaforma in grado di proporti una strategia efficace in termini di sicurezza puoi davvero scegliere il cloud per avere a portata di clic tutto ciò di cui hai bisogno, mantenendo gli stessi al sicuro da qualunque sguardo indiscreto.

File sempre a portata di mano e zero rischi: l’offerta imperdibile di pCloud

pCloud si pone sul mercato come una realtà consolidata con più di 22 milioni di utenti, con sede in Svizzera e server protetti situati in Stati Uniti e Lussemburgo.

Non stiamo parlando del classico servizio cloud, ma di un’azienda che ti consente di avere a disposizione una cassaforte online per i tuoi dati.

Non importa che tu stia conservando gelosamente le foto e i filmati della tua famiglia o documenti di lavoro: la crittografia di livello militare rende i tuoi file inespugnabili.

La filosofia zero-knowledge di pCloud, rende persino impossibile alla stessa compagnia accedere ai dati che conservi nel tuo account. I file inviati o scaricati dai server vengono criptati prima dell’upload e dopo il download, rendendo impossibile per chiunque accedere alle tue preziose informazioni.

I vantaggi legati alla piattaforma non finiscono però qui.

pCloud è una soluzione flessibile, compatibile con sistemi Windows, macOS, Linux oltre che sui più diffusi OS mobile come Android e iOS. Il tutto con la possibilità di sincronizzare i file su più dispositivi (anche diversi tra loro) in contemporanea.

I piani proposti, inoltre, non riguardano solo te ma anche la tua intera famiglia, per un massimo di 5 utenti, ognuno con uno spazio privato dedicato.

Non solo: con l’account avrai anche a disposizione una sezione apposita per foto e video, con tanto di editor fotografico che ti permette di agire direttamente su cloud, senza necessità di scaricare immagini per l’editing.

A questo punto, con tutta probabilità, avrai un dubbio: quanto può costare un servizio del genere, capace di proteggere i file di tutta la tua famiglia?

La risposta potrebbe sorprenderti.

Buon Natale da pCloud: 3 in 1 Family Lifetime con 5 TB scontato di ben 1.298 euro!

Tra le diverse promozioni proposte da pCloud in occasione di questo natale, 3 in 1 Family Lifetime con 5 TB di spazio disponibile è quella più appetibile.

Non stiamo un abbonamento ricorrente, ma di un costo una tantum: paghi oggi il tuo spazio cloud ultra sicuro e lo avrai a disposizione per sempre.

Il pacchetto 3 in 1 Family Lifetime viene di solito venduto a 2.097 euro. Un costo abbastanza elevato, ma che ti permette di dire addio, una volta per tutte, al timore di perdere i tuoi file.

In occasione delle feste natalizie, pCloud ha voluto offrirti un’occasione da cogliere al volo, con il taglio del 62% sul costo di listino.

Il prezzo di 3 in 1 Family Lifetime, con 5 TB di spazio, scende dunque ad appena 799 euro.

Ma quanti file puoi gestire con 5 TB di spazio disponibile? Per avere un’idea generica considera che questo storage basta per archiviare al sicuro per sempre:

Più di un milione e mezzo di foto con risoluzione media;

con risoluzione media; Fino a 200.000 foto di qualità professionale (formato RAW);

(formato RAW); Fino a 1.600 ore di video in HD ;

di ; Più di 5 milioni di PDF ;

; Oltre 25 milioni di documenti Word/Excel.

E non finisce qui: pCloud ha in serbo per te un’altra piacevole sorpresa.

Inclusa nella spesa, la compagnia ti offre anche un bonus da non sottovalutare.

Stiamo parlando di pCloud Pass Family, il servizio di password manager che, solo per pochi giorni, sarà disponibile nello stesso pacchetto. Senza che tu debba spendere un singolo euro in più.

pCloud Pass Family gestisce le credenziali su tutti i tuoi dispositivi e su quelli della tua famiglia (per un massimo di 5 membri), con spazi appositi privati per ognuno.

Lo strumento avanzato agisce memorizzando un numero illimitato di password, salvando le stesse e automatizzando la compilazione di accesso a siti web e applicazioni. Puoi anche condividere le tue password crittografate tra familiari, in modo del tutto sicuro.

Considera che un servizio di questo tipo, se acquistato a parte, può costarti facilmente più di una decina di euro al mese. pCloud, con il suo piano 3 in 1 Family Lifetime, te lo offre gratis e per sempre.

Con queste premesse, acquistare il pacchetto a soli 799 euro risulta una scelta più che azzeccata, anche per un eventuale regalo di Natale a tutta la tua famiglia.

5 TB sono troppi o troppo pochi? pCloud vuole che ognuno possa festeggiare al meglio il proprio Natale e, proprio per questo motivo, ti offre anche un’offerta che riguarda altri due piani.

2 TB Family Lifetime Plan, per esempio, può essere tuo per appena 399 euro, grazie al 55% di sconto rispetto al prezzo di listino.

Se intendi usare lo spazio cloud per lavoro o non vuoi avere alcun tipo di limite di spazio per te e la tua famiglia, considera anche la sottoscrizione 10 TB Family Lifetime Plan, che può giovare per pochi giorni di uno sconto del 53%: ciò significa che puoi ottenere ben 10 TB di spazio cloud sicuro per sempre spendendo soli 1.049 euro.

A prescindere dalle tue necessità specifiche, pCloud ha sempre e comunque da offrirti un regalo di Natale su misura.

