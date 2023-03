Cloud al centro dell'impresa: Vianova, collaborazioni per la crescita

Se la tua azienda non ha ancora colto al balzo i vantaggi del cloud, allora c’è un problema: troppi e troppo ampi i riscontri positivi possibili per poter ignorare questa frontiera del digitale. Cloud, infatti, è ormai sinonimo di affidabilità, sicurezza, efficienza e risparmio: non c’è azienda al mondo che possa permettersi di ignorare aspetti come questi senza sacrifici in termini di performance e profittabilità. Il webinar organizzato da Vianova per il prossimo 16 marzo 2023 guarda proprio alle imprese: a tutte quelle che ancora non hanno colto al balzo questa grande opportunità e che sul territorio non hanno a disposizione un referente che possa guidarle in un percorso virtuoso.

Il webinar si prefigge uno scopo nobile: offrire ad aziende operative nel mondo ICT o tra Managed Service Provider la possibilità di diventare dealer Vianova per portare sempre più attori del tessuto produttivo italiano a mettere il cloud al centro dell’impresa.

Cloud: per chi?

Vianova ha riassunto in sei elementi basilari i punti di forza del cloud. Tra le maglie di questi principi sarà semplice comprendere come tale opzione sia valida per qualsiasi tipo di azienda, dalla micro-realtà fino alla dimensione enterprise, passando ovviamente per il ricco tessuto PMI del nostro Paese:

Semplicità di gestione e velocità

Il cloud consente di accedere anche solo per brevi periodi a grandi risorse di calcolo o archiviazione: non serve investire in pesanti infrastrutture e nel personale necessario per progettarle e gestirle, ma è sufficiente un’equilibrata scelta di investimento utilizzando risorse esterne solo per quanto necessario e solo per il tempo utile; Riduzione dei costi

La dimensione cloud consente di risparmiare in hardware, in manutenzione, in termini di spazio, in soluzioni di sicurezza, in quanto a personale ed in ottica di consumi: la scelta di esternalizzare questi costi altro non implica se non la scelta del giusto fornitore, così da poter avere la miglior soluzione a disposizione senza dover necessariamente gestire in proprio un datacenter; Scalabilità delle risorse

Le risorse cloud in uso possono aumentare nel momento del bisogno e diminuire quando le necessità mutano, possono essere attivate ex-novo in tempi rapidi o essere disattivate in caso di necessità, il tutto senza il peso di investimenti di lungo raggio che impongano scelte anti-economiche o strategie eccessivamente rigide. L’investimento e le risorse cloud possono dunque crescere parallelamente alla crescita aziendale, senza il peso di investimenti anticipati e senza l’onere di limiti strutturali non superabili; Miglioramento della produttività

Allocare le risorse in modo ottimale significa avere margini maggiori di guadagno e di investimento, potendo così agire su quelle leve che possono migliorare la profittabilità e velocizzare la produttività. Il cloud è una scelta di efficienza, insomma, che apre nuove prospettive. Affidabilità e sicurezza

A meno che l’azienda non possa permettersi importanti investimenti in cybersicurezza, con personale e soluzioni hw/sw all’altezza di minacce sempre più gravose, affidarsi ad una piattaforma cloud significa avere un livello medio di sicurezza ben più alto – poiché si delega al provider la sicurezza dei dati e la protezione degli accessi. Backup, ridondanza e mirroring, nonché il ripristino immediato in caso di problemi, sono sfide che potrebbero mettere in gravi difficoltà reparti IT sottodimensionati: affidando al cloud le proprie attività, il problema è superato “by design“. Prestazioni garantite con accesso internet

Unico requisito per poter affidare al cloud le attività aziendali è il possesso di una connessione efficiente, affidabile e tale da garantire minimi tempi di latenza e opzioni di backup in caso di problemi. La connessione diventa infatti cruciale per consentire un dialogo continuativo tra server cloud e client aziendali: è su questa fondamentale linea rossa che il valore dell’azienda viene costruito giorno dopo giorno ed è necessario che nessun collo di bottiglia possa frapporsi tra la risorsa lavoro ed i suoi progetti.

Cloud: per cosa?

Ma a cosa serve il cloud? Come poterlo utilizzare? La verità è che i confini stanno più che altro nella cultura aziendale e nella capacità di immaginare il futuro, perché ormai il cloud permea l’intera attività aziendale come una vera e propria nuova filosofia. Si va dall’archiviazione dei dati per la condivisione tra utenti e postazioni, fino ai backup per la disaster recovery, passando per lo sviluppo di applicazioni, le piattaforme di comunicazione e collaborazione, le piattaforme IoT, gli strumenti dell’IA, le videoconferenze e il desktop sharing.

Cloud è virtualizzazione, ottenendo grandi vantaggi immediati dall’assenza di infrastrutture da acquistare e mantenere per poter investire tali risorse in sviluppo e sicurezza. Il cloud alza il profilo aziendale, insomma, rendendo più semplice la crescita e migliore la scalabilità delle risorse, potendo investire soltanto in quel che è necessario e potendo risparmiare laddove applicazioni on-premise richiederebbero investimenti ben più onerosi.

Dealer cercasi

Cloud è approccio intelligente, insomma, che Vianova offre al mondo business forte di una reputazione ventennale con un tasso di fedeltà dei clienti pari al 96%. La ricerca di nuovi dealer per estendere la propria rete è dunque un’occasione d’oro utile a condividere un approccio vincente e virtuoso, fatto di assistenza ai massimi livelli e performance certificate.

L’ appuntamento è per il 16 marzo alle ore 17, quando nuovi dealer entreranno a far parte della rete Vianova e nuovi referenti locali saranno a disposizione per quelle aziende pronte a mettere finalmente il cloud al centro del villaggio. L’evento vedrà la partecipazione dei relatori Nicola di Giusto, Sales&Marketing Manager Vianova, e di Alberto Urbani, Partner Development Manager del gruppo, con i quali si andranno ad approfondire i vantaggi che il progetto mette sul piatto:

contratto plurimandatario

compensi ricorrenti

nuova offerta Voce SIP Trunk

nuova offerta Dati Connect

centralino telefonico in Cloud

un Area Manager sempre al tuo fianco

compensi per l’installazione degli apparati

premi per il mantenimento degli SLA tecnici

formazione tecnica e commerciale

In collaborazione con Vianova

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.