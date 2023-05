Cloudflare down: problemi per servizi e navigazione

Problemi in corso per Cloudflare, come confermato dalla dashboard ufficiale, che rende noto l’avvio di un’indagine al fine di capire cosa stia causando quello che molti utenti hanno già etichettato come un down. La responsabilità sembra poter essere fin da subito attribuita a Magic Transit.

Al momento stiamo indagando il degrado dei tunnel Magic Transit in più data center. I clienti potrebbero sperimentare errori e problemi nelle prestazioni.

Problemi per Cloudflare: il down del 23/05/2023

Come sempre accade in questi casi, un’ennesima conferma giunge anche dalle segnalazioni raccolte da Downdetector. Come si può osservare nel grafico qui sotto, i primi feedback in merito alle anomalie risalgono alla mattinata, per poi ricominciare a palesarsi nel primo pomeriggio.

Di quali problemi si tratta? Principalmente, difficoltà e forti rallentamenti nella navigazione con i DNS di Cloudflare (1.1.1.1).

… articolo in aggiornamento