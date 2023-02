Cloudflare Wildebeest: server per Mastodon

Dopo il boom iniziale, favorito dall’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk, Mastodon ha registrato una diminuzione di utenti attivi mensili, probabilmente dovuto alla particolare architettura della piattaforma. Cloudflare ha deciso di contribuire alla crescita del social network con Wildebeest.

Server open source per Mastodon

Mastodon è costituito da un federazione di server, da cui il nome fediverso. Gli utenti possono effettuare l’iscrizione ad un server esistente oppure implementare un server self-hosted. Quest’ultima opzione viene scelta per creare una nuova community che condivide argomenti e regole, per evitare di rispettare le regole decise da altri o per avere il controllo completo di dati, contenuti e visibilità.

La creazione e gestione di un server personale è tuttavia un compito piuttosto impegnativo. Occorre infatti una discreta competenza tecnica per installare e configurare il software, proteggere la rete dagli attacchi e soprattutto il tempo per la manutenzione e gli aggiornamenti.

Cloudflare Wildebeest è la soluzione più rapida per creare un server open source basato su ActivityPub che può essere connesso al fediverso in pochi minuti. L’utente non deve preoccuparsi di manutenzione e protezione, in quanto sono operazioni effettuate dall’azienda californiana. Ovviamente sono supportati i client web, desktop e mobile di Mastodon e tutte le sue funzionalità.

Sul sito ufficiale sono disponibili le informazioni complete e vari tutorial. L’azienda offre anche un piano gratuito per progetti personali. Il primo server Wildebeest per Mastodon è quello creato da Cloudflare.