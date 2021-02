L’uomo più ricco al mondo in questo momento ha due chiodi fissi: le criptovalute e Clubhouse. Nel fine settimana Elon Musk ha invitato Vladimir Putin a unirsi a una discussione ospitata dall’applicazione del momento.

Musk e Putin per una chiacchierata su Clubhouse?

La proposta ha chiamato in causa direttamente il profilo ufficiale del Cremlino, via Twitter, ormai il mezzo di comunicazione prediletto dal numero uno di Tesla, SpaceX e The Boring Company (solo per citare alcune delle realtà controllate). Il primo dei due post condivisi recita “Cremlino, ti piacerebbe unirti a me per una conversazione su Clubhouse?”, mentre il secondo pubblicato poco più tardi è in russo e può essere tradotto con “Sarebbe un grande onore parlarti”.

было бы большой честью поговорить с вами — Elon Musk (@elonmusk) February 13, 2021

Il messaggio non è passato inosservato in quel di Mosca e qualcuno ha risposto, seppur non direttamente attraverso il social network. Riportiamo di seguito le parole attribuite a Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, che di fatto non escludono la possibilità.

In generale, si tratta di una proposta molto interessante, ma dobbiamo capire cosa intende, a cosa fa riferimento… Prima controlleremo, poi risponderemo.

L’ultimo tweet pubblicato dal profilo ufficiale del governo russo è rivolto all’Italia e più nel dettaglio al neonato esecutivo guidato da Mario Draghi.

Mario Draghi ha prestato giuramento come Primo Ministro dell’Italia. Congratulazioni da Vladimir Putin.

Mario Draghi was sworn in as Prime Minister of Italy. Congratulations from Vladimir Putin: https://t.co/1RtCcPNWQ7 — President of Russia (@KremlinRussia_E) February 15, 2021

Rimanda a un comunicato ufficiale in cui il presidente russo, di fatto con un augurio di circostanza, auspica una cooperazione bilaterale tra i due paesi.