Clubhouse parla italiano grazie al nuovo aggiornamento

Prosegue senza sosta il lavoro del team di Clubhouse, con l'obiettivo di migliorare costantemente l'applicazione e continuare a beneficiare della forte crescita registrata nella prima parte dell'anno in termini di utenti. Oggi si segnala il debutto dell'aggiornamento che traduce l‘interfaccia in 13 lingue diverse dall'inglese.

Tra queste c'è anche l'italiano, insieme a francese, tedesco, hindi, indonesiano, giapponese, kannada (o canarese), malayalam, portoghese brasiliano, spagnolo, tamil e telegu. L'elenco non è affatto scontato: include diversi idiomi parlati in India, ma non quattro delle dieci più diffuse al mondo come cinese, arabo, bengali (o bengalese) e russo.

It’s amazing that people from around the world have been able to find and enjoy each other’s company as much as they have with *zero* local language support in the app — but today it’s about to get a LOT easier! pic.twitter.com/rbpPkYnpYD

— Clubhouse (@Clubhouse) November 3, 2021