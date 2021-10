Clubhouse, Music Mode: audio in alta qualità per i musicisti

Ancora una novità al debutto per Clubhouse, nel tentativo di non far scemare il trend positivo innescato nella prima parte del 2021. Tocca questa volta alla Music Mode, una funzionalità che, come si può intuire già dal nome, è destinata principalmente ai musicisti.

La Music Mode arriva su Clubhouse

Ciò che fa è abilitare la trasmissione di audio in alta qualità, così da non compromettere l'esperienza di ascolto da parte del pubblico. Il team al lavoro sull'applicazione non ha svelato le specifiche della caratteristica in termini di codec o bitrate, sottolineando però come gli addetti ai lavori possano ora sfruttare appieno la loro attrezzatura professionale, anche collegando direttamente periferiche esterne come microfoni o mixer.

music mode being put to the test with a live broadcast from @AustinDAshford live show in LA! pic.twitter.com/aXxxMEG8ds — Clubhouse (@Clubhouse) October 15, 2021

Solo un paio di settimane fa, Clubhouse ha introdotto i Replays, di fatto dei podcast che consentono di registrare quanto detto nelle stanze, per poi condividerlo anche all'esterno della piattaforma.