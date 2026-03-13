CMF Buds 2 a 34€ in offerta di Primavera Amazon sono un MUST BUY

Auricolari Bluetooth da connettere a smartphone e laptop e da utilizzare per musica, streaming e telefonate: le CMF Buds 2 by Nothing sono quelle giuste. Costano pochissimo con la festa delle Offerte di Primavera, ma non peccano in termini di qualità grazie alla loro custodia innovativa che aggiunge all’utilizzo un plus. Approfitta del ribasso del 30% ecompleta subito l’acquisto a soli 34,90€ su Amazon.

CMF Buds 2 ti stupiscono con il loro suono: ANC inclusa

Se vuoi un paio di wearable da utilizzare tutti i giorni e da sfruttare a pieno anche quando ti alleni o sei in movimento, le CMF Buds 2 sono quelle giuste. Con resistenza ad acqua e sudore certificata (IP55), questi auricolari li connetti al tuo smartphone e sono sempre pronti per offrirti il meglio. Sono comodi, leggeri e dotati di punte auricolari. Si adattano bene alle tue orecchie? Sì, perché in confezione ti vengono fornite punte in diverse misure per trovare il fitting ideale. Ti puoi muovere senza aver paura di perderle e metterle alla prova anche con corsa e sport.

La vera domanda, tuttavia, è una: come suonano questi auricolari Bluetooth di CMF? La risposta è in modo supremo. Grazie ai loro Driver PMI da 11mm, ogni nota viene tradotta in modo magistrale con bassi profondi e voci cristalline. A far da padrone c’è anche l‘ANC ibrido che elimina i rumori di sottofondo e puoi regolare a piacere tramite le varie impostazioni. Anche in telefonata sono eccellenti con i loro 6 microfoni HD e l’effetto spaziale dell’audio, il quale ti fa sentire sempre al centro dell’azione. La custodia? le ricarica (autonomia da 55 ore complessiva) e ti offre un centro di controllo istantaneo con la rotellina innovativa con cui modificare le varie impostazioni.

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