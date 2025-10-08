 CMF by Nothing Buds Pro 2 a soli 44€ alla Festa delle Offerte Prime
CMF by Nothing Buds Pro 2 a soli 44€ alla Festa delle Offerte Prime
Tecnologia Audio Hifi
Gli Auricolari CMF by Nothing Buds Pro 2 sono perfetti per qualità e prezzo: acquistali a soli 44€ su Amazon alla Festa delle Offerte Prime.

I CMF by Nothing Buds Pro 2 sono auricolari in grado di offrire una qualità alta a un prezzo basso. Oggi sono in offerta su Amazon grazie alla Festa delle Offerte Prime. Hai pochissime ore per acquistarli in forte sconto. Confermali adesso a soli 44,95 euro, invece di 64,95 euro. Questi auricolari ti stupiranno per l’ottima qualità di ascolto che offrono.

La Custodia Di Ricarica, oltre ad assicurare fino a 43 ore di riproduzione totale, è anche dotata di selettore smart personalizzabile. In questo modo hai un controllo audio ancora più intuitivo e rapido. Dotati di Effetto Audio Spaziale, questi auricolari ti permettono di ascoltare musica, film e giochi con un coinvolgimento incredibile e personalizzabile.

CMF by Nothing Buds Pro 2 Auricolari wireless con Audio HiFi, Cancellazione attiva del rumore ibrida da 50dB, 6 microfoni HD e Effetto audio spaziale, 2025 - Arancione

44,95 64,95€ -30,79%
L’Audio HiFi con Doppio Driver assicura bassi potenziati e alti cristallini. Tutto in un paio di auricolari resistenti a polvere e acqua. Addirittura, i CMF by Nothing Buds Pro 2 hanno ChatGPT integrato. Così in un attimo puoi chiedere alla tua intelligenza artificiale preferita qualsiasi cosa senza dover aprire l’app da smartphone.

CMF by Nothing Buds Pro 2 Auricolari wireless con Audio HiFi, Cancellazione attiva del rumore ibrida da 50dB, 6 microfoni HD e Effetto audio spaziale, 2025 – Arancione

Attiva la Cancellazione Attiva del Rumore Ibrida con frequenza di 5000 Hz e modalità adattiva smart per un’esperienza di ascolto unica. Connettili facilmente ai tuoi dispositivi ed effettua chiamate perfette grazie ai 6 microfoni HD con Clear Voice Technology 2.0 e Wind-Noise Reduction 2.0. Acquistali adesso a soli 44,95 euro, invece di 64,95 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2025

Osvaldo Lasperini
8 ott 2025
