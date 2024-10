CMF Phone 1: prezzo folle alla Festa delle Offerte Prime

Amazon ha confezionato un bel pacchetto regalo con la Festa delle Offerte Prime. Protagonista l’ottimo CMF Phone 1, uno smartphone adatto per tutti che unisce prezzo conveniente a tanta qualità costruttiva e un’esperienza utente davvero niente male. Acquistalo adesso a soli 199€! Si tratta di un vero affare.

Tra l’altro con Prime hai anche la consegna gratuita. Inoltre, se proprio non vuoi tirarti il collo, puoi decidere di pagare in 5 rate mensili a tasso zero. Anche questa opzione è offerta perché hai un abbonamento attivo a Prime. Niente male vero? Allora non perdere altro tempo, il sold out è vicino.

CMF Phone 1: caratteristiche premium per lo smartphone low cost

CMF Phone 1 è uno smartphone low cost solo nel prezzo. Infatti, grazie alle sue caratteristiche premium è un ottimo best buy da avere assolutamente se hai un budget ridotto, ma vuoi comunque un dispositivo di qualità. Acquistalo ora a soli 199€ alla Festa delle Offerte Prime.

Dotato di un display Super AMOLED da 6,67 pollici, hai colori super vivaci e dettagli speciali. Inoltre, grazie alla frequenza di aggiornamento adattiva fino a 120Hz la fluidità è incredibile. Con una luminosità massima a 2000 nits vedi tutto al meglio anche sotto la luce del sole.

Un altro punto di forza è la batteria che assicura tanta autonomia insieme al processore MediaTek Dimensity 7300. Cosa stai aspettando? Acquistalo ora a soli 199€.