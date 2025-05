CMF Phone 2 Pro è arrivato e in regalo hai le Buds 2 Pro, smartphone TOP

L’attesa è finita e ora puoi acquistare CMF Phone 2 Pro direttamente e senza preordine. Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, questo modello unisce prestazioni eccellenti a un prezzo particolarmente vantaggioso. Ora, in effetti, più che mai perché grazie allo sconto gli auricolari CMF Buds 2 sono regalati. Collegati su Amazon e completa l’acquisto per soli 259 euro invece di 298,95 euro, non te ne pentirai affatto.

CMF Phone 2 Pro, tutte le specifiche su questo smartphone

È disponibile in diverse colorazioni ma quella più iconica è questa Arancione. Design lineare, forme un po’ industriali come i suoi predecessori ma prestazioni eccellenti così da ottenere sempre il meglio. CMF Phone 2 Pro è uno smartphone perfetto per chi vuole un telefono che sia al passo con i tempi, dotato di un’ottima scheda tecnica ma comunque senza un prezzo esoso. Il display AMOLED da 6,77 pollici ha dimensioni ampie e una risoluzione senza limiti unita, d’altronde, a 120Hz di refresh rate. Con il nuovo processore MediaTek e 128GB di memoria (espandibile) non hai limiti.

Caratteristiche di punta sono la fotocamera da 50MP con zoom 20X e la batteria che sembra non terminare mai. Lo smartphone supporta il 5G e grazie al NOTHING OS 3.2 godi di un sistema operativo (Android) che rende l’utilizzo non solo intuitivo ma pronto a soddisfare ogni richiesta.

Con l’acquisto ricevi anche le famose CMF Buds 2, un paio di auricolari Bluetooth da affiancare a qualunque devices. In Ear e con punte in silicone di diverse misure, si adattano alle tue orecchie per un fitting dal comfort prolungato e dalla stabilità eccellente. Audio con Ultra bass e cancellazione del rumore ibrida che personalizzi attraverso l’app. Impossibile non apprezzare i 6 microfoni integrati o la loro autonomia da 55 ore.

Per soli 259 euro invece di 295,95 euro su Amazon, ricevi a casa il tuo CMF Phone 2 Pro e le straordinarie wearable. Approfitta subito dello sconto del 13% in pagina.