CMF Watch 3 Pro: design inimitabile, batteria gigante e microfono per chiamate

Hai deciso di acquistare uno smartwatch di qualità e quindi stai valutando diverse promozioni per trovare quella più adatta alle tue esigenze? Allora dai un’occhiata a questa fantastica occasione che ti stiamo segnalando. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il CMF Watch 3 Pro a soli 75,90 euro, invece che 99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte uno sconto del 23% che ti fa risparmiare più di 23 euro sul totale. Potrai metterti al polso uno degli Smartwatch più iconici di sempre con prestazioni eccezionali per gestire le tue attività di tutti i giorni. In più potrai pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout.

CMF Watch 3 Pro adesso è un best buy

Possiamo dire che a questa cifra il CMF Watch 3 Pro è da prendere al volo, senza pensarci un secondo di più. Siamo di fronte a uno smartwatch eccezionale sia per estetica che per prestazioni. È dotato di un bellissimo display AMOLED rotondo da 1,43 pollici con frequenza di aggiornamento a 60 Hz e la possibilità di scegliere tra oltre 120 quadranti.

È resistente all’acqua e alla polvere con certificazione di grado IP68 e ti dà la possibilità di avvalerti di 131 modalità sportive per rimanere in forma. Inoltre il GPS integrato rileva con maggiore precisione i tuoi spostamenti. Collegandolo tramite Bluetooth con il tuo smartphone avrai la possibilità di rispondere alle chiamate direttamente dal polso. E poi offre la bellezza di 12 giorni di autonomia con una ricarica completa.

Queste sono soltanto alcune delle straordinarie caratteristiche di questo smartwatch. Quindi non rischiare di perderlo. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo CMF Watch 3 Pro a soli 75,90 euro, invece che 99 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.