 CMF Watch 3 Pro: smartwatch di design con tante funzioni e un prezzo wow
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CMF Watch 3 Pro: smartwatch di design con tante funzioni e un prezzo wow

Il CMF Watch 3 Pro è uno smartwatch dal design unico ed è dotato di tante funzioni per tenerti in forma. Oggi a 75€ circa è da prendere al volo.
CMF Watch 3 Pro: smartwatch di design con tante funzioni e un prezzo wow
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Il CMF Watch 3 Pro è uno smartwatch dal design unico ed è dotato di tante funzioni per tenerti in forma. Oggi a 75€ circa è da prendere al volo.

Vuoi metterti al polso uno straordinario smartwatch con tantissime funzioni e dal design innovativo e diverso dagli altri senza spendere cifre astronomiche? Allora vai all’istante su Amazon e metti nel tuo carrello il CMF Watch 3 Pro a soli 75,90 euro, anziché 99 euro.

Con lo sconto del 23% oggi risparmi 23 euro sul totale e ti porti a casa uno smartwatch davvero eccellente. Potrai sfruttare le tante funzioni per svolgere le attività sportive e tenere monitorato costantemente il tuo fisico. Potrai ricevere le notifiche associandolo al tuo smartwatch e poi avvalerti di un‘ottima autonomia. Inoltre se preferisci puoi pagare in comode rate con Cofidis, selezionando l’opzione in pagina.

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CMF Watch 3 Pro: bellissimo e performante

Il CMF Watch 3 Pro offre ottime prestazioni e gode di un sensore affidabile che è in grado di restituire i dati del tuo corpo in modo preciso. Possiede un generoso display AMOLED da 1,43 pollici con la possibilità di scegliere tra oltre 120 quadranti e personalizzarli come desideri. Ha l’Always-On display, una rotella per accedere alle impostazioni e una cinturino in morbido silicone estremamente comodo.

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Con il GPS a doppia banda integrato puoi tracciare i percorsi in modo molto preciso. Gode del monitoraggio avanzato della frequenza cardiaca, dell’ossigenazione nel sangue e del sonno. Potrai sfruttare le oltre 130 modalità sportive per tenerti in forma e la sua resistenza all’acqua e alla polvere di grado IP68. Altra cosa molto interessante la sua straordinaria batteria in grado di arrivare fino a 13 giorni di utilizzo tipico e 10 giorni di utilizzo intenso.

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Pubblicato il 26 mar 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
26 mar 2026
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