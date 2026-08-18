CNN potrebbe arrivare in Italia sul digitale terrestre

Secondo quanto riportato dai colleghi di Digital News, Warner Bros. Discovery e il Gruppo Antenna sarebbero in trattative per portare il canale CNN in Italia sul digitale terrestre. Se tutto dovesse andare in porto, questo canale di notizie internazionali sarà sintonizzabile alla LCN 52 della numerazione nazionale.

La notizia è stata riportata anche da Claudio Plazzotta di Italia Oggi che ha precisato: “Nulla è ancora definito poiché le trattative sono in corso e non sono state chiuse“. La posizione non è stata pensata a caso. Infatti, se questo canale dovesse inserirsi al posto di DMAX, il canale di Warner Bros. Discovery, si affiancherebbe all’offerta concentrata sull’informazione quotidiana:

Rai News alla LCN 48 ;

alla LCN 48 ; Sky TG24 alla LCN 50;

alla LCN 50; TGCom alla LCN 51.

E non è un caso che nelle trattative ci sia anche il Gruppo Antenna che ha rilevato Repubblica, Radio Deejay, Capital e m20, del gruppo Gedi ceduto da Exor, la holding degli Agnelli-Elkann. CNN si inserirebbe come quarto canale nella lista. Tuttavia, Plazzotta si chiede se in Italia ci sia ancora spazio per un’offerta editoriale del genere. Un dubbio al quale si troverà risposta una volta che si accenderanno le trasmissioni.

Con CNN alla LCN 52 del digitale terrestre, dove finirà DMAX?

Se CNN dovesse occupare la LCN 52 del digitale terrestre, come risulta da alcune indicazioni fornite dagli addetti ai lavori, dove finirà DMAX. Sempre da alcune indiscrezioni arrivate a Italia Oggi, l’idea sarebbe quella di spostarlo alla LCN 37, attualmente occupata da Discovery che verrebbe fuso a Turbo, spostandolo alla LCN 59.

“Alla fine di questo balletto, quindi, il gruppo Warner Bros. Discovery avrebbe in Italia un canale tv in meno gestito direttamente (Turbo, che si fonderebbe con Discovery), dopo aver già affidato, da metà luglio, la gestione di K2 e Frisbee alla joint venture Boing controllata da Mediaset, ma valorizzerebbe il brand Cnn attraverso la partnership con il gruppo Antenna“, ha concluso Plazzotta.