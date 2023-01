Cobra Kai, stagione 6: ecco finalmente il trailer

Il destino di Daniel LaRusso, quello di Johnny Lawrence e di tutti i dojo della Valley sarà svelato negli episodi di Cobra Kai 6: la sesta e ultima stagione della serie arriverà in esclusiva streaming su Netflix. Quando? Per il momento non c’è ancora una data di uscita confermata, dobbiamo accontentarci di un generico Prossimamente , ma ne sapremo di più a breve.

Il trailer d’annuncio di Cobra Kai 6

C’è però un trailer di annuncio, visibile qui sotto nella sua versione con sottotitoli in italiano. Poco più di un minuto che si apre con le immagini delle pellicole di Karate Kid, per poi fare un salto in avanti nel tempo fino a oggi, con i due sensei e i loro allievi impegnati tra sessioni di allenamento, tornei e intrecci delle rispettive vite private. Stiamo finalmente per scoprire cosa resterà dell’eredità del maestro Miyagi.

Con la sesta stagione di Cobra Kai (le prime cinque sono in streaming su Netflix), l’ultima come confermato dalla piattaforma, arriverà a conclusione l’arco narrativo di una delle serie più apprezzate e di maggior successo tra quelle viste in streaming negli ultimi anni, capace di ottenere un rarissimo rating pari al 100% dalla critica secondo l’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes. I primi episodi sono usciti nel 2018 oltreoceano e nel 2020 da noi, prodotti inizialmente da YouTube. In attesa di conferme, possiamo immaginare l’arrivo di dieci episodi, così come accaduto per tutte quelle precedenti.

