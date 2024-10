Usa questo codice per avere fino a 500€ di buoni Amazon

Non devi far altro che inserire il codice promozionale VISA durante l’apertura del conto ed eseguire altre semplici azioni per ottenere fino a 500 euro di buoni Amazon da spendere come vorrai. È la nuova iniziativa lanciata da Crédit Agricole. Potrai così utilizzarli per i tuoi acquisti sull’e-commerce, scegliendo tra un catalogo composto da milioni di prodotti appartenenti a ogni categoria, dall’informatica all’elettronica, dalla cura della casa al fai-da-te.

Ottini fino a 500€ di buoni Amazon con Crédit Agricole

Come funziona? È davvero molto semplice. Per quanto riguarda i primi 200 euro, la prima cosa da fare è aprire il conto corrente entro il 6 novembre 2024, come già scritto inserendo il codice VISA nel campo dedicato e, quando richiesto, sottoscrivendo la carta di debito Crédit Agricole Visa, effettuando poi almeno una transazione per ricevere i primi 50 euro di Welcome Bonus. Utilizza poi la carta per un minimo di spesa pari a 500 euro e arriva all’obiettivo dei 200 euro, senza alcuna difficoltà. Il regolamento completo con tutti i dettagli è disponibile sulle pagine del sito ufficiale.

A questi si aggiungeranno altri 300 euro di buoni Amazon se inviterai i tuoi amici (fino a un massimo di 6). Per farlo, l’app ti metterà a disposizione un codice promo da condividere come vorrai. Ogni volta che uno di loro aprirà a sua volta il conto corrente di Crédit Agricole, ti verranno assegnati altri 50 euro.

Non è tutto: hai anche la possibilità di ottenere la carta di credito Oro American Express direttamente dall’applicazione, con la quota gratuita per il primo anno e tanti altri vantaggi. Scopri tutti i dettagli relativi all’iniziativa sulla pagina dedicata. Ancora, puoi vincere 1.000 euro in voucher viaggio se accrediti lo stipendio o la pensione sul contro.