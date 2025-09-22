Il codice per risparmiare 168 euro sul MacBook Air con Apple M4

Il MacBook Air con Apple M4 è in forte sconto su eBay. È il laptop giusto per lavorare (e non solo), protagonista di un’offerta che non sappiamo fino a quando rimarrà online. Il suo cuore pulsante è costituito da CPU 10-core, GPU 8-core e Neural Engine 16 core per l’AI. A proporre l’affare è un venditore professionale italiano con migliaia di feedback positivi al 100%. Il sistema operativo è ovviamente macOS 26, preinstallato e pronto all’uso con la nuova interfaccia Liquid Glass.

L’offerta di eBay per MacBook Air con Apple M4

In grado di assicurare prestazioni eccezionali in ogni situazione, dal multitasking al montaggio video, fino al gaming, è un portatile progettato per sfruttare al massimo l’intelligenza artificiale della suite Apple Intelligence che aiuta a scrivere, creare e organizzare il flusso di lavoro. Molto leggero e sottile, lo spessore è poco più di un centimetro, integra un display Liquid Retina da 13,6 pollici con un miliardo di colori, una videocamera Center Stage da 12 megapixel, tre microfoni e quattro altoparlanti con audio spaziale. L’autonomi arriva a 18 ore. Tra gli altri punti di forza citiamo le due porte Thunderbolt 4, il connettore MagSafe, il jack audio, la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Scopri di più nella pagina dedicata.

Oggi puoi risparmiare 168 euro sul nuovo MacBook Air da 13 pollici con chip M4, grazie allo sconto su eBay, acquistandolo al prezzo finale di 1.081 euro (invece dei 1.249 euro del listino). La colorazione è Argento. Come già anticipato, si tratta della versione con 16 GB di memoria unificata e SSD da 256 GB per l’archiviazione.

Per approfittare della promozione devi solo inserire il codice SETTEMBRE25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento, come mostrato qui sopra. In questo modo attivi la riduzione della spesa. Se lo ordini subito arriverà da te in pochi giorni con la spedizione gratis.