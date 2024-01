Codice sconto con Novakid: risparmia il 15% sul corso di inglese per tuo figlio/a

Tuo figlio ha un’età compresa tra i 4 e i 12 anni e vuoi che impari l’inglese fin da subito? Abbiamo la soluzione per te: Novakid.

Questa piattaforma è famosa per il suo metodo innovativo che guida i più piccoli nel loro percorso di apprendimento dell’inglese. Adesso e per un periodo limitato, i nostri lettori potranno avere uno sconto del 15% sul primo acquisto. Devi soltanto inserire il codice promo PUNTO15.

Con Novakid, corsi su misura per ogni bambino

Perché i corsi di Novakid sono diversi dagli altri? Innanzitutto, sono flessibili e vengono adattati alle esigenze di ogni bambino.

La metodologia seguita dagli insegnanti certificati viene studiata nei minimi dettagli, e tiene conto di ogni età. L’ambiente di apprendimento per i bambini è sicuro e confortevole, poiché seguiranno le lezioni direttamente da casa.

Non dovrai installare programmi aggiuntivi oppure comprare materiale didattico: tutte le lezioni, così come compiti e strumenti utili, sono accessibili dalla piattaforma.

L’elemento rivoluzionario che rende Novakid uno strumento di apprendimento potente è l’utilizzo della realtà virtuale. Grazie a essa, i bambini possono esplorare durante le lezioni musei e gallerie di livello mondiale.

Per quanto riguarda le lezioni, vengono tenute soltanto in inglese in modo da abituare l’alunno a comunicare in questa lingua.

Tuo figlio/a non avrà dei voti, schede grammaticali e noiosi esercizi: tutto si basa esclusivamente sull’apprendimento e il divertimento. Ogni lezione è personalizzata in base all’età del bambino e alle sue caratteristiche comportamentali.

Quindi, se desideri che tuo figlio/a impari l’inglese, Novakid ti offre un’opportunità davvero unica: sconto del 15% inserendo il codice promo PUNTO15. Devi soltanto cliccare sul bottone qui sotto e iniziare la procedura di iscrizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.