Switch OLED (White): il codice nascosto per averla a 273€

A tutti gli appassionati di gaming: in questo momento, Nintendo Switch OLED è in offerta a prezzo stracciato su eBay, nella più elegante e ricercata colorazione White. La puoi acquistare a soli 273,70 euro inserendo un codice per attivare la promozione dedicata, devi solo digitare il codice MAGGIO23EDAYS nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento.

Il super sconto di oggi su Nintendo Switch OLED

È la console di giochi come Super Mario Odissey, Mario Kart 8 Deluxe e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Include i controller Joy-con in tinta e, grazie al suo design ibrido, può essere utilizzata sia collegata al televisore sia in modalità portatile. La memoria interna è 64 GB, il doppio rispetto al modello della generazione precedente, migliora la durata della batteria e aumenta la diagonale dello schermo touch fino a 7 pollici. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento, hai la possibilità di acquistare Nintendo Switch in versione OLED e nella colorazione White al prezzo finale di 273,70 euro, semplicemente attivando il coupon dedicato. Come scritto in apertura, per approfittarne non devi far altro che inserire il codice MAGGIO23EDAYS nell’apposito campo prima di effettuare il pagamento, come visibile nell’immagine qui sotto.

A proporre questo affare è un venditore italiano con circa 30.000 feedback positivi già ricevuti dagli utenti, a testimonianza della sua affidabilità.

Segnaliamo infine la disponibilità immediata con spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni: se effettui subito l’ordine sarà a casa tua in pochi giorni. Sei pronto per giocare?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.