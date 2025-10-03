 Il CODICE da attivare per lo sconto sul tablet Lenovo Tab M11
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Il CODICE da attivare per lo sconto sul tablet Lenovo Tab M11

Digitalo prima di effettuare il pagamento, per attivare lo sconto e comprare il tablet Lenovo Tab M11 a un prezzo molto conveniente.
Il CODICE da attivare per lo sconto sul tablet Lenovo Tab M11
Tecnologia Mobile
Digitalo prima di effettuare il pagamento, per attivare lo sconto e comprare il tablet Lenovo Tab M11 a un prezzo molto conveniente.

Lenovo Tab M11 in offerta su eBay è la segnalazione per tutti coloro che cercano un tablet su cui poter sempre contare, per l streaming e non solo. L’intera esperienza si concentra sul display touch da 11 pollici con risoluzione 1920×1200 pixel, ideale per vedere in streaming film, serie e video. Nella confezione c’è anche il pennino ufficiale del marchio. I punti di forza però non finiscono qui: diamo uno sguardo alle sue caratteristiche per capire cosa rende la promozione in corso un’ottima occasione, da cogliere al volo.

Compra il tablet Lenovo in offerta

Il tablet Lenovo Tab M11 è in offerta su eBay

Tra le altre specifiche tecniche integrate figurano il processore MediaTek Helio G88 con una potenza di calcolo più che sufficiente per gestire ogni operazione, affiancato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD) in cui salvare i contenuti, connettività Wi-Fi e Bluetooth, fotocamere posteriore e frontale, quattro altoparlanti per un audio coinvolgente e batteria con autonomia elevata. Il sistema operativo è Android con accesso alla piattaforma Google Play per il download di applicazioni e giochi. Scopri di più nella pagina dedicata.

Il tablet Lenovo Tab M11 con il pennino incluso

È proposto da un venditore professionale italiano con migliaia di feedback positivi già ricevuti su eBay. Puoi acquistare Lenovo Tab M11 al prezzo finale di 166 euro. La colorazione è Luna Grey (visibile qui sopra) e, come già scritto, c’è incluso il pennino ufficiale per scrivere e disegnare a mano libera sullo schermo.

Il codice sconto TECHOCT25 di eBay

Compra il tablet Lenovo in offerta

Per ottenere lo sconto devi solo inserire il codice TECHOCT25 nell’apposito campo, prima di effettuare il pagamento. Il risparmio è notevole e ti offre la possibilità di allungare le mani su un tablet ottimo per l’intrattenimento multimediale. Se lo ordini adesso arriverà a casa tua entro pochi giorni con la spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 3 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Xiaomi POCO X7 Pro: 12GB + 512GB a soli 314€ su eBay

Xiaomi POCO X7 Pro: 12GB + 512GB a soli 314€ su eBay
iPhone 17: avvio del ciclo più forte del previsto

iPhone 17: avvio del ciclo più forte del previsto
Samsung Galaxy S26: la fotocamera selfie non cambia

Samsung Galaxy S26: la fotocamera selfie non cambia
150 Giga in 5G a soli 9,95€: la nuova offerta ho. Mobile

150 Giga in 5G a soli 9,95€: la nuova offerta ho. Mobile
Xiaomi POCO X7 Pro: 12GB + 512GB a soli 314€ su eBay

Xiaomi POCO X7 Pro: 12GB + 512GB a soli 314€ su eBay
iPhone 17: avvio del ciclo più forte del previsto

iPhone 17: avvio del ciclo più forte del previsto
Samsung Galaxy S26: la fotocamera selfie non cambia

Samsung Galaxy S26: la fotocamera selfie non cambia
150 Giga in 5G a soli 9,95€: la nuova offerta ho. Mobile

150 Giga in 5G a soli 9,95€: la nuova offerta ho. Mobile
Davide Tommasi
Pubblicato il
3 ott 2025
Link copiato negli appunti