Codici trafugati: coinvolta anche banca BNL

I codici sorgente dei servizi online di alcuni grandi gruppi sono finiti in Rete, a disposizione di chiunque voglia dare un’occhiata. Si tratta di codici finora celati, dunque pericolosamente esposti ora a seguito di una fuga di dati. Il materiale è stato raccolto da Tillie Kottmann su GitLab, il quale avrebbe fatto una semplice opera di filtro per rimuovere i codici più esplicitamente pericolosi: i gruppi interessati sono stati avvisati soltanto in un secondo momento e la promessa è di rimuovere ogni codice che si intenda togliere dalla pubblica visione per questioni di sicurezza o di copyright.

Microsoft, Lenovo, Motorola, AMD, Aukey, Mediatek, Qualcomm, Hisilicon (Huawei), Adobe, ma anche Disney e Nintendo: sarebbero almeno 50 i brand tirati in ballo. I codici sono tutti sul medesimo riferimento, divisi in differente cartelle e liberamente accessibili. Colpiti anche alcuni istituti bancari, tra i quali l’italiana BNL (oggi Gruppo BNP Paribas, dalla quale non si registra al momento alcuna risposta ufficiale in merito a quanto accaduto).

The source code related to over 50 companies has been leaked and posted on a public repository.

In some cases there are hard-coded credentials.

Here the targeted Banks:

– 1 Italian Bank: @BNL_PR @BNL_PR

– 2 Fintech in the US: @Fiserv, @BuckzyPayments#bank #databreach pic.twitter.com/PujSndzaDe

— Bank Security (@Bank_Security) July 26, 2020