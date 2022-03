Coding creativo: realizza visual con JavaScript in offerta a 11,90€

Sapevi che è possibile sviluppare, disegnare e animare visual e testi attraverso il codice? Questa disciplina si chiama “coding creativo” e sfrutta il linguaggio di programmazione JavaScript per realizzare grafiche sorprendenti e accattivanti. Per saperne di più, Domestika propone un corso completamente dedicato, realizzato dal programmatore creativo Bruno Imbrizi. Inizierai dalle basi del linguaggio per poi imparare man mano a creare delle piccole opere d’arte digitali. Il corso si trova in offerta a tempo limitato a soli 11,90 euro invece di 59,90, ovvero con uno sconto dell’80%.

Il corso di coding creativo è sviluppato in 21 lezioni, adatte anche ai principianti. Come anticipato, inizierai a conoscere le basi della programmazione: imparerai a preparare gli strumenti di lavoro, per poi passare in rassegna una serie di concetti fondamentali. Dopodiché sarà il momento dei bozzetti digitali, sfruttando nozioni e utility per facilitarti la creazione dei design. Il corso è pensato per tutti coloro che sono interessati alla programmazione e vogliono sfruttarla per creare interessanti visual. Per quanto riguarda i requisiti, è consigliabile possedere capacità matematiche di base, ma non è necessario possedere competenze di programmazione pregresse. Ti servirà un computer con Node.js, un web browser e un elaboratore di testi.

Ogni videolezione è on-demand e ad accesso illimitato. Ciò significa che potrai accedervi dove e quando vuoi, imparando secondo il tuo ritmo. Il corso “Coding creativo: realizza visual con JavaScript”, lo ricordiamo, si trova in offerta per un periodo di tempo limitato a soli 11,90 euro invece di 59,90. Al termine del corso, inoltre, otterrai un certificato di completamento personalizzato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.