Fibra ottica a poco più di 20 euro per sempre: l'offerta Iliad da non credere

Se sei utente Iliad e vuoi avere la fibra ultraveloce a casa tua a uno dei migliori prezzi disponibili, questa offerta fa al caso tuo. L’operatore ha infatti lanciato la sua promozione Iliad Box, che offre agli utenti mobile (che hanno sottoscritto determinate tariffe) la velocità della rete FTTH Wi-Fi 7 a 21,99 euro al mese invece di 25,99 euro. Per sempre, senza costi nascosti né rimodulazioni future.

Cosa offre Iliad Box: fibra ultraveloce e conveniente

Iliad garantisce velocità fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload nelle aree raggiunte da tecnologia EPON, mentre in quelle coperte da tecnologica GPON la velocità massima raggiuge i 2,5 Gbit/s in download e 1 Gbit/s in upload. Nelle aree bianche, Iliad assicura comunque prestazioni fino a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload.

L’Iliadbox è fornito in comodato d’uso gratuito ed è il primo router in Italia ad adottare il nuovo standard Wi-Fi 7. È dotato di una modalità Sleeping e di un pulsante on/off che consente di spegnere il dispositivo, senza doverlo scollegare dalla corrente. Oltre alla fibra, l’offerta include anche chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali.

Il costo dell’attivazione è di 39,99 euro una tantum per l’intervento del tecnico, che porta direttamente a casa il router e si occupa dell’installazione. La promozione, come anticipato, è disponibile solamente per gli utenti che hanno un contratto mobile da 9,99 euro o 11,99 euro al mese; se invece sei un nuovo utente, ti basta sottoscrivere una tra le due offerte mobile (TOP 250 PLUS o TOP 300 PLUS) aderenti per accedere alla tariffa ridotta.

La promessa è sempre quella Iliad: prezzo fisso per sempre, senza rimodulazioni, penali o vincoli nascosti. Una volta attivata, la tariffa rimane invariata nel tempo. Iliad Box è la promozione giusta per chi desidera avere l’ultravelocità della fibra a casa propria, a un prezzo competitivo: soltanto 21,99 euro al mese, anziché 25,99 euro. Verifica la copertura online e scopri se puoi attivarla anche a casa tua!