 Fibra ottica a poco più di 20 euro per sempre: l'offerta Iliad da non credere
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Fibra ottica a poco più di 20 euro per sempre: l'offerta Iliad da non credere

Fibra ultraveloce a prezzo competitivo con Iliad: soltanto 21,99 euro al mese per chi è già utente mobile, per sempre e senza costi nascosti.
Fibra ottica a poco più di 20 euro per sempre: l'offerta Iliad da non credere
Business Internet
Fibra ultraveloce a prezzo competitivo con Iliad: soltanto 21,99 euro al mese per chi è già utente mobile, per sempre e senza costi nascosti.

Se sei utente Iliad e vuoi avere la fibra ultraveloce a casa tua a uno dei migliori prezzi disponibili, questa offerta fa al caso tuo. L’operatore ha infatti lanciato la sua promozione Iliad Box, che offre agli utenti mobile (che hanno sottoscritto determinate tariffe) la velocità della rete FTTH Wi-Fi 7 a 21,99 euro al mese invece di 25,99 euro. Per sempre, senza costi nascosti né rimodulazioni future.

Attiva Iliad Box a 21,99 euro al mese

Cosa offre Iliad Box: fibra ultraveloce e conveniente

Iliad garantisce velocità fino a 5 Gbit/s in download e 700 Mbit/s in upload nelle aree raggiunte da tecnologia EPON, mentre in quelle coperte da tecnologica GPON la velocità massima raggiuge i 2,5 Gbit/s in download e 1 Gbit/s in upload. Nelle aree bianche, Iliad assicura comunque prestazioni fino a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload.

L’Iliadbox è fornito in comodato d’uso gratuito ed è il primo router in Italia ad adottare il nuovo standard Wi-Fi 7. È dotato di una modalità Sleeping e di un pulsante on/off che consente di spegnere il dispositivo, senza doverlo scollegare dalla corrente. Oltre alla fibra, l’offerta include anche chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali.

Verifica la copertura Iliad nel tuo Comune

Il costo dell’attivazione è di 39,99 euro una tantum per l’intervento del tecnico, che porta direttamente a casa il router e si occupa dell’installazione. La promozione, come anticipato, è disponibile solamente per gli utenti che hanno un contratto mobile da 9,99 euro o 11,99 euro al mese; se invece sei un nuovo utente, ti basta sottoscrivere una tra le due offerte mobile (TOP 250 PLUS o TOP 300 PLUS) aderenti per accedere alla tariffa ridotta.

La promessa è sempre quella Iliad: prezzo fisso per sempre, senza rimodulazioni, penali o vincoli nascosti. Una volta attivata, la tariffa rimane invariata nel tempo. Iliad Box è la promozione giusta per chi desidera avere l’ultravelocità della fibra a casa propria, a un prezzo competitivo: soltanto 21,99 euro al mese, anziché 25,99 euro. Verifica la copertura online e scopri se puoi attivarla anche a casa tua!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Pedofili su Roblox: risposta ufficiale e nuove protezioni

Pedofili su Roblox: risposta ufficiale e nuove protezioni
Verifica età su YouTube: aumentano proteste in USA

Verifica età su YouTube: aumentano proteste in USA
Reddit bloccherà l'accesso a Internet Archive

Reddit bloccherà l'accesso a Internet Archive
Online Safety Act: sconfitta per Wikipedia in tribunale

Online Safety Act: sconfitta per Wikipedia in tribunale
Pedofili su Roblox: risposta ufficiale e nuove protezioni

Pedofili su Roblox: risposta ufficiale e nuove protezioni
Verifica età su YouTube: aumentano proteste in USA

Verifica età su YouTube: aumentano proteste in USA
Reddit bloccherà l'accesso a Internet Archive

Reddit bloccherà l'accesso a Internet Archive
Online Safety Act: sconfitta per Wikipedia in tribunale

Online Safety Act: sconfitta per Wikipedia in tribunale
Eleonora Busi
Pubblicato il
21 ago 2025
Link copiato negli appunti