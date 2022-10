Coinbase annuncia un documentario per sensibilizzare sulle criptovalute

Attraverso una serie di tweet il CEO e Co-Fondatore di Coinbase ha annunciato una novità che poco c’entra con le funzionalità del suo exchange. Infatti, l’oggetto della notizia è un documentario che sarà trasmesso su Amazon Prime Video, YouTube, iTunes e altre piattaforme di streaming on demand.

L’aspetto interessante è che Coin: A Founder’s Story, titolo di questo contenuto disponibile a breve, racconta l’avventura che ha portato Brian Armstrong a creare una startup da zero. Il secondo protagonista è il mercato crittografico con i suoi asset digitali.

L’obiettivo non è solo quello di raccontare una storia vera, la sua, ma di sensibilizzare il pubblico alle criptovalute. Inoltre, il desiderio di Armstrong è anche quello di incoraggiare chi coltiva il desiderio di realizzare una società tecnologia da zero. Forse è anche un tuo sogno nel cassetto.

Ho accettato di fare questo documentario – ha spiegato Armstrong – perché volevo demistificare ciò che serve per costruire una startup tecnologica e incoraggiare più persone ad avviare aziende. Volevo anche demistificare le criptovalute. Il mondo tende a denigrare i fondatori o a metterli su un piedistallo. Nessuno dei due è vero: sono solo persone normali che cercano di fare qualcosa che la gente vuole. E tutti coloro che lavorano nel settore delle criptovalute credono che possa creare un sistema finanziario più equo, libero e globale.

Coinbase protagonista di un nuovo documentario

Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, è riuscito a mantenere questo segreto per ben tre anni. Secondo quanto twittato il 4 ottobre 2022, è stato proprio in quel lasso di tempo che ha lavorato con il regista Greg Kohs alla realizzazione di Coin: A Founder’s Story:

Grande annuncio: negli ultimi tre anni abbiamo lavorato con il regista Greg Kohs a un documentario sulla criptovaluta e Coinbase, che uscirà venerdì su Amazon Prime/iTunes/YouTube ecc…

Abbiamo concesso a Greg e al suo team un accesso senza precedenti all’interno dell’azienda, mostrando i pazzi alti e bassi della creazione di una startup tecnologica fino a diventare una società per azioni. Mostra tutto: buono, cattivo e brutto.

Attualmente è solo disponibile il trailer di Coin: A Founder’s Story. Venerdì 7 ottobre 2022, invece, sarà possibile vedere questo documentario nella sua interezza. Si preannuncia un viaggio molto interessante nel mondo crittografico e delle startup.

