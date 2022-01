Coinbase annuncia i suoi primi derivati dopo l'acquisto di FairX

Coinbase ha confermato l'acquisizione dell'importante exchange di derivati FairX. Con questa notizia è chiara la sua volontà di entrare nei mercati del trading di derivati. Non solo, ma ha anche ufficializzato la sua intenzione di proporre ai suoi clienti, per ora solo statunitensi, pacchetti per il trading di derivati. Anche se l'Italia non è inclusa in questa novità, si tratta di un'occasione importante per investire in criptovalute su Coinbase, il terzo exchange crypto più grande al mondo per volume nelle 24 ore.

Coinbase entra nel mondo dei derivati

Notizia di oggi: Coinbase ha acquisito FairX, una borsa di derivati Desinated Contract Market (DCM) regolamentata dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

In un annuncio pubblicato oggi, Coinbase ha così spiegato tutta la vicenda. Inoltre, ha anche presentato il programma che ha l'obiettivo di rendere disponibile ai suoi clienti il trading di questi derivati crittografici. Come già anticipato, per ora, saranno solo gli utenti che operano negli Stati Uniti d'America a poter beneficiarne. Ecco cosa ha dichiarato la società americana in merito:

Attraverso questa acquisizione, prevediamo di immettere sul mercato derivati ​​crittografici regolamentati, inizialmente attraverso l'ecosistema di partner esistente di FairX. Nel tempo, prevediamo di sfruttare l'infrastruttura di FairX per offrire derivati ​​crittografici a tutti i clienti Coinbase negli Stati Uniti. Vogliamo rendere il mercato dei derivati ​​più accessibile per i nostri milioni di clienti al dettaglio offrendo un'esperienza utente facile da usare per cui Coinbase è noto.

Quello dei derivati è un prodotto molto richiesto dagli investitori che vogliono gestire efficacemente il rischio, eseguire strategie di trading complesse e ottenere accesso alle criptovalute fuori dai mercati spot esistenti. Ma quali vantaggi apporterà FairX in Coinbase?

FairX – spiega il colosso statunitense – porta a Coinbase un team di livello mondiale. Certamente con una profonda esperienza nello sviluppo del prodotto, nella struttura del mercato e nella conformità. La sua tecnologia di scambio leader di mercato e la comprovata capacità di fornire futures quotati in una struttura semplice e di facile comprensione, si allinea con l'impegno di Coinbase di creare un sistema finanziario più equo, accessibile, efficiente e trasparente abilitato dalle criptovalute.

Quale occasione migliore se non sfruttare questa novità per investire in criptovalute su Coinbase, il sito più semplice e immediato per acquistare e vendere crypto.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi