Coinbase lancia il Community Analyst Program

Coinbase, uno dei più importanti Exchange di criptovalute al Mondo, ha annunciato il lancio del Community Analyst Program, noto anche come CAP Program.

Coinbase è cosciente che con le criptovalute in rapida evoluzione, aiutare a collegare esse e il mainstream diventerà ancora più importante. Dunque l'Exchange ha lanciato un programma di Community Analyst per fornire una piattaforma per gli individui appassionati di criptovaluta per avviare le loro carriere crittografiche, sia su Coinbase che altrove nello spazio.

Vediamo come funziona il Community Analyst Program di Coinbase.

Community Analyst Program di Coinbase come funziona

Chi vi può partecipare? Tutti gli studenti universitari, laureati, professionisti a tempo pieno o membri della comunità cripto sono incoraggiati a presentare domanda. In base alle esigenze dell'azienda e all'idoneità del candidato, Coinbase può estendere di volta in volta gli stage estivi o le offerte a tempo pieno.

Tutto si svolgerà da remoto. Ecco alcuni tra gli argomenti del programma:

Incorporamento in comunità crittografiche partecipazione e costruzione di relazioni negli hot-spot della comunità su Discord, Telegram, Twitter ed altri canali Generazione di rapporti periodici o analisi di ricerca su tendenze emergenti, sentimento della comunità e attività di base Partecipare a incontri di persona o conferenze del settore delle criptovalute, se necessario.

Community Analyst Program di Coinbase: quando parte e durata

L'impegno medio richiesto sarà di 10-15 ore settimanali. Gli aggiornamenti col team di Coinbase saranno bisettimanali, aggiornandosi sui progressi tramite chat di gruppo.

La coorte del programma inaugurale sarà lanciata da gennaio 2022 fino a maggio 2022 e sarà denominata “Spring Cohort“.

Una coorte autunnale è prevista da settembre 2022 a dicembre 2022. Le coorti primaverili e autunnali dovrebbero verificarsi ogni anno in cui il programma è attivo. Si chiamano “Spring Cohort”.

Come iscriversi al Community Analyst Program di Coinbase

Per aderire, è necessario prima compilare il modulo di domanda qui. Coloro che sono interessati dovrebbero avere comunque una certa familiarità di base con l'industria delle criptovalute e lo spazio blockchain.

Tuttavia, se non ce l'hai o è ancora scarna, puoi leggere una delle nostre guide sulle criptovalute. Ecco un esempio.

Se selezionati, si verrà contattati telefonicamente dai partner dell'Exchange per garantire che obiettivi e aspettative tra le parti siano allineati.

Diventare un analista di comunità offre opportunità per espandere le proprie chance per offerte di stage estivi, offerte a tempo pieno o persino opportunità che si sviluppano all'interno delle comunity di cui si fa parte.

Le criptovalute sono il presente e soprattutto il futuro. Coinbase offre l'opportunità di non farsi trovare impreparati.