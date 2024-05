Coinbase: le criptovalute aggiunte di recente da monitorare

Coinbase è un ottimo exchange di criptovalute che offre un ecosistema semplice, intuitivo e particolarmente sicuro. Pur avendo sede a San Francisco, ha creato una community tutta italiana e diverse funzionalità pensate proprio per il nostro Paese. Apri subito un conto gratuito.

Il vantaggio è poter rimanere aggiornato sulle notizie del mondo delle crypto relative all’Italia. Inoltre, grazie alla piattaforma pensata per il pubblico italiano, puoi ricaricare tramite la tua banca senza pagare commissioni. Inoltre, hai anche la possibilità di trasferire fondi sul tuo conto Coinbase in modo istantaneo e gratuito sfruttando il circuito SEPA.

A tutto questo aggiungi anche l’ottimo programma che ti premia permettendoti di guadagnare rendimenti sulle tue criptovalute con Coinbase detenendo semplicemente USDC. A tua disposizione ci sono oltre 200 asset che puoi scambiare in modo sicuro. Inoltre, tantissime crypto vengono aggiunte. Scopriamo quelle recenti da monitorare.

Coinbase continua ad arricchire il suo portafoglio di criptovalute aggiungendone di nuove regolarmente. Tra queste abbiamo una selezione proposta proprio dall’exchange che meritano tutta l’attenzione del caso da qui alle prossime settimane. Apri subito un conto gratuito se vuoi arricchire il tuo wallet. Ecco la lista completa:

Grazie a Coinbase hai i più potenti sistemi di trading per criptovalute disponibili sul mercato. Una volta aperto un conto non solo puoi acquistare, vendere e detenere, ma hai accesso anche a meravigliosi grafici supportati da TradingView con EMA, MA, MACD, RSI e Bollinger Band.

Inoltre, grazie a questa piattaforma hai commissioni basse e oltre 500 coppie spot con commissioni maker a partire dallo 0%. Puoi anche aggiudicarti premi fino al 5,1% aggiungendo USDC al tuo portafoglio di trading. Cosa stai aspettando? Sali su questo treno in corsa.

