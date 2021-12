Gift card Coinbase: un regalo per il futuro!

Coinbase ha ben pensato di lanciare un regalo che consenta a chi teniamo a cuore di prepararsi al futuro dell'economia, sempre più incentrata sulla Finanza decentralizzata: la gift card Coinbase.

Stiamo parlando di uno dei principali Exchange al mondo, preferito da quanti vogliono comprare direttamente le criptovalute in modo semplice e conveniente.

Vediamo come funziona la gift card Coinbase e come personalizzarle.

Perché regalare una Gift Card Coinbase

Ecco alcuni motivi per regalarne una:

Un regalo per il futuro: Un regalo crittografico ha il potenziale per aumentare di valore nel tempo (sebbene occorra ricordare che ha pure il potenziale per diminuire di valore) Perfettamente confezionato: il regalo viene consegnato in una carta digitale con la scelta personalizzata di cripto-forward, arte ispirata a NFT di un artista emergente. Educativo: grazie alla Gift card Coinbase si aiutano amici e familiari a imparare le criptovalute. Con questo prezioso regalo, possono iniziare a fare trading, HODLing e utilizzare le criptovalute

Come personalizzare Gift Card Coinbase

Come accennato in uno dei punti precedenti, puoi personalizzare al massimo la carta. Ecco come:

Occorrerà l'indirizzo email del destinatario. Non è necessario che il destinatario abbia un account Coinbase: potrà registrarsi facilmente dopo aver ricevuto il regalo. Occorre poi scegliere la criptovaluta che andrà a replicare tra le tante disponibili e il relativo importo. Non verrà addebitato alcun costo per inviare il regalo. Infine, bisogna scegliere una carta digitale con un'opera d'arte di un artista emergente e scrivere una nota personalizzata

Ecco le immagini disponibili per personalizzare la Gift card Coinbase:

“Andrius” di Magdiel Lopez: Nato a L'Avana Cuba, Magdiel Lopez ha trascorso la sua infanzia ispirato dalla cultura colorata. L'educazione di Lopez ha giocato un ruolo fondamentale nella formazione del suo senso dello stile, dell'arte e del design, che può essere visto nelle sue opere oggi. “Robot Invasion” di David Krovblit: David Krovblit è un artista visivo canadese che ora vive in California. Cura immagini che considera perse nel tempo, sovrapponendole per formare collage stravaganti radicati nella cultura pop. Bored Ape Yacht Club #1644: Una collezione iconica di NFT. Ogni Bored Ape è unica e generata in modo programmatico da oltre 170 possibili tratti, tra cui espressione, accessori di moda, abbigliamento e altro. “Giorni di neve” di Rob Flowers: Rob Flowers è un artista con sede nel Regno Unito con l'umorismo al centro del suo lavoro.

Scopri di più sulle Gift Card Coinbase e fai un regalo utile per il futuro già presente!