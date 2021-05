Coinbase-IFTTT, l'integrazione: criptovalute e automatismi

Annuncio ufficiale per l’integrazione tra l’exchange Coinbase per la compravendita di criptovalute come Bitcoin ed Ethereum e la piattaforma IFTTT per l’automazione delle operazioni. Con quale obiettivo? È presto detto.

La piattaforma leader per le criptovalute può ora essere collegata ad altri servizi che supportano IFTTT. Gli utenti possono impiegare le query creando nuovi modi per ottimizzare gli investimenti in monete virtuali e rimanere sempre sulla cresta del mercato. Ottieni aggiornamenti automatici a proposito dei mercati crypto e monitora la tua attività di compravendita.

Cosa offre l’integrazione tra Coinbase e IFTTT

Per capire in che modo l’integrazione tra IFTTT e Coinbase possa essere di beneficio a chi investe in crypto è possibile dare un’occhiata al video dimostrativo di seguito in cui si spiega come creare automatismi utili a tenere monitorati i movimenti, a notificarli e altro ancora.

Tra le azioni consentite il tracciamento degli investimenti mediante un foglio di calcolo sulla piattaforma di Google, la ricezione di un’email ogni volta che Coinbase pubblica una nuova applet e il collegamento ai conti online di alcune banche per il trasferimento dei fondi, persino far sì che venga piantato un albero ogni volta che si acquistano criptovalute, nel nome della sostenibilità.

Coinbase è reduce da una quotazione in borsa complicata. In seguito all’esordio esplosivo, il valore del titolo è andato via via diminuendo, creando non pochi grattacapi a chi l’ha scelto spinto dall’entusiasmo iniziale. Il risultato è il trend al ribasso raffigurato nel grafico qui sopra (fonte MarketWatch).